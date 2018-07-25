Автоматизация не только усиливает контроль ФНС, но и облегчает выполнение ее требований

Компания «Такском» провела в Уфе бесплатный семинар с участием представителя Центрального аппарата ФНС России и заместителя директора компании «Такском» В.Ю. Зудина. На мероприятии рассмотрели перспективы налогового контроля, а также основные тенденции развития электронного документооборота в секторах B2G и B2B.

В основу современного налогового контроля положена система управления рисками, предполагающая общий анализ организации, анализ ее регистрационных данных, налоговой истории, бенефициаров и др. — всего 84 критерия, по которым оценивается каждая компания. Эта система, как отметили спикеры, позволила к настоящему времени сократить долю бизнеса, отнесенного к высокому риску, до 5 %. Однако риск-ориентированный подход — это не только усиление администрирования бизнеса, но и упрощение этого процесса благодаря автоматизации. Подтверждением тому служат два ярких примера. Один из них — уменьшение срока возмещения суммы НДС из бюджета в том случае, если компания и ее деловое окружение отвечают критериям «прозрачного бизнеса». Срок камеральной проверки такой компании может быть сокращен до двух месяцев, и по ее окончании НДС будет возмещен. Подтверждение ставки НДС 0 % с помощью реестров — другой показательный пример упрощения контроля ФНС. Для представления реестров в налоговые органы служат специальные сервисы.

В.Ю. Зудин, рассказав аудитории об основных тенденциях развития электронного документооборота в секторах B2G и B2B, представил «Картотеку документов» — программный продукт «Такском», с помощью которого формируются электронные реестры для подтверждения ставки НДС 0 % по экспортным торговым операциям. По его словам, сервис автоматически создает требуемый пакет документов по сделке, контролирует его полноту и количественные показатели.

Но формирование реестров и направление их в ФНС для подтверждения льготы по НДС — не единственная функция «Картотеки документов». Этот программный продукт также помогает при ответах на требования налогового органа о представлении документов. После того, как вы загрузили в сервис полученное требование в виде pdf-файла, он начинает подбирать перечисленные затребованные документы за указанный период и в результате создает комплект документов в электронном виде, соответствующий формату ФНС. «Такском» имеет опыт разработки и адаптации сервиса «Картотека документов» к специфике отдельных компаний-экспортеров.

Семинар в Уфе — один из целой серии обучающих бесплатных семинаров компании «Такском» в регионах. Другой канал регулярного информирования бизнеса — бесплатные вебинары, организованные «Такском». 27 июля пройдет вебинар с экспертом ФНС России К.В. Новоселовым, посвященный основным направления налоговой политики, раскрытию схем уклонения от уплаты налогов и другим актуальным вопросам. А 31 июля для пользователей ККТ будет проведен вебинар с экспертом ФНС России А.А. Сорокиным на тему: «Онлайн кассы: изменения 2018, новые обязанности и новые возможности». Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться