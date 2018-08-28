Каждая 4-я касса в России – от «Платформы ОФД»

Главный редактор «Клерка» побывал на пресс-завтраке, организованном «Платформа ОФД». Решили сделать обзор главного для пользователей онлайн-касс.
Налоговая служба недавно отчиталась о том, что по состоянию на начало июля 2018 года было зарегистрировано 2,1 млн онлайн-касс.
По оценкам «Платформа ОФД», по итогам августа эта цифра будет на 10-15% больше (примерно 2,4 млн сейчас), а к концу года ожидается не менее 2,5 млн. онлайн-ККТ.
«Клерк» поинтересовался, сколько в этом количестве касс приходится на «Платформа ОФД». Генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров ответил:
«Более 600 тыс касс. А это каждая 4-я онлайн-касса в России. Нами обработано более 11,5 млрд кассовых чеков. Ежедневно принимаем и передаем в ФНС по 30 млн фискальных документов».
Работа с приложениями набирает обороты. В магазине приложений с июня «Платформа ОФД» фиксирует ежемесячный прирост числа скачиваний сервисов в 2 раза.
Самые популярные приложения:
— по синхронизации данных ОФД с сервисами в рамках 1С;
— по контролю выручки.
В планах компании — рекомендательные сервисы, синхронизация с сервисами кешбека.
Алексей Баров отметил:
«Отзывы клиентов о приложениях позволяют говорить о том, что маркетплейс ценен и удобен прежде всего для бухгалтерии — для формирования отчетности. Сервисами пользуются, главным образом, компании малого бизнеса (владельцы 2-3 касс), но есть и клиенты, которые устанавливают приложение сразу на несколько десятков ККТ».