Каждая 4-я касса в России – от «Платформы ОФД»

Главный редактор «Клерка» побывал на пресс-завтраке, организованном «Платформа ОФД». Решили сделать обзор главного для пользователей онлайн-касс.

Налоговая служба недавно отчиталась о том, что по состоянию на начало июля 2018 года было зарегистрировано 2,1 млн онлайн-касс.

По оценкам «Платформа ОФД», по итогам августа эта цифра будет на 10-15% больше (примерно 2,4 млн сейчас), а к концу года ожидается не менее 2,5 млн. онлайн-ККТ.

«Клерк» поинтересовался, сколько в этом количестве касс приходится на «Платформа ОФД». Генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров ответил:

«Более 600 тыс касс. А это каждая 4-я онлайн-касса в России. Нами обработано более 11,5 млрд кассовых чеков. Ежедневно принимаем и передаем в ФНС по 30 млн фискальных документов».

Работа с приложениями набирает обороты. В магазине приложений с июня «Платформа ОФД» фиксирует ежемесячный прирост числа скачиваний сервисов в 2 раза.

Самые популярные приложения:

— по синхронизации данных ОФД с сервисами в рамках 1С;

— по контролю выручки.

В планах компании — рекомендательные сервисы, синхронизация с сервисами кешбека.

Алексей Баров отметил: