«Такском-Досье». Узнайте все о своем контрагенте

По статистике более 85% компаний, так или иначе, проверяют своих контрагентов, но большинство ограничиваются запросом стандартных учредительных документов и выпиской и ЕГРЮЛ. Но всегда ли этого достаточно для проявления обязательной должной осмотрительности? Договор, заключенный с мошенниками, влечет за собой не только финансовые и репутационные, но и налоговые риски.

По закону сделки с фирмами-однодневками грозят дополнительными налоговыми проверками и обвинением в необоснованной выгоде. Это зафиксировано в ст. 54.1 НК РФ, изменения в которую были внесены Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ. Если в ходе проверки со стороны ФНС будет доказано, что компания не проявила необходимую должную осмотрительность при выборе контрагента и не убедилась в его благонадёжности, компанию ожидает отказ в возмещении НДС и штрафные санкции. В преддверии декларационной кампании стоит особенно задуматься о методах дополнительной проверки тех, с кем вы работаете.

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