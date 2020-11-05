Календарь IPO: какие акции появились на бирже в 2020 году

В последнее время всё более популярным становятся инвестиции в IPO. Если несколько лет назад заработать на размещении компании на бирже могли только инвесторы к крупным чеком, то сейчас инвестицию в IPO доступны от одной акции. Посмотрим, как заработать на инвестициях в IPO, какие есть ограничения и альтернативы.

Инвестиции в IPO: как это работает

Для начала, инвестиция в IPO — это покупка акций незадолго до того, как компания выйдет на биржу и продажа этих акций спустя несколько месяцев. Для компании IPO — это важное событие, которое происходит только один раз: раньше акции не продавались на бирже, теперь их можно купить. Для инвесторов IPO — это возможность заработать на скачке цены акций, и многие инвесторы пользуются этой возможностью.

Календарь IPO 2020: BigCommerce, Snowflake и JFrog

Итак, посмотрим на календарь IPO 2020 года. Мы не увидим там компаний с известными именами (разве что известными в узких кругах), но инвестиционные результаты некоторых компаний впечатляют.

BigCommerce 275,5% за три месяца (локап-период закончится 6 ноября 2020);

Snowflake 120,9% за два месяца (локап-период закончится 18 декабря 2020);

JFrog 93,8%за два месяца (локап-период закончится 18 декабря 2020).

Здесь важно сказать, что инвестиция в IPO рассчитана на три месяца. Биржа устанавливает период, в течение которого инвесторы, купившие акции до IPO, не могут продать их. Это называется локап-период.

Еще один важный момент — риск. Инвестиция в IPO — это инвестиция со средним или высоким риском. Подавая заявку на такую инвестицию, стоит помнить, что не все компании дадут 200%, некоторые уйдут в минус или покажут ноль.

Кроме локап-периода, инвестируя в IPO, еще стоит помнить об аллокации — проценте исполнения заявки. Далее расскажем об этом чуть подробнее.

Акции на IPO: как купить

Доступ к инвестициям в IPO предоставляют не все брокеры. Однако сейчас список таких инвестиционных компаний расширяется. Одной из первых инвестиционных компаний, которая открыла в доступ к IPO частным инвесторам, была United Traders. С тех пор United Traders усовершенствовали инвестиционную платформу, снизили порог входа и стали предоставлять новый вид инвестиций, которого пока нет у других брокеров — инвестиции в pre-IPO.

Дело в том, что в последнее время получить акции за несколько дней до IPO становится всё сложнее. Количество инвесторов растет, количество акций ограничено. Так, инвестор может получить 5-7% на заявку. Несмотря на прибыль 100-200% в условиях низкой аллокации заработать на IPO не так просто. С учетом процента исполнения, скажем, 5% необходимо подать заявку на 10 000$, чтобы в инвестицию зашли хотя бы 500$. Чтобы получить 100% акций, нужно инвестировать раньше — на этапе pre-IPO, когда компания находится на последних стадиях перед выходом на биржу. На этапе pre-IPO ажиотажа ещё нет и цена акции, как правило, ниже.