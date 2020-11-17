Автоматизация бизнеса - необходимость или уловка?

Автоматизация это уже не утопия, это новый стиль мышления.

Люди всегда хотели облегчить свою работу, сделать ее быстрее и качественнее. От ручного труда мы начали использовать в качестве помощи животных, затем создали машины и наконец настала информационная эра. Парадокс — рабочие места не пропали, их становилось больше и разнообразнее. Сегодня есть возможность не заниматься рутиной, а оптимизировать бизнес-процессы через автоматизацию.

Важно понимать, что несмотря на все плюсы и возможности автоматизации, она не должна быть излишней или не решающий конкретные задачи компании. Поэтому внедряя любую автоматизацию необходимо настроить ее так, чтобы не компания подстраивалась под программу, а программа была создана для облегчения работы сотрудников.

Чем лучше автоматизация подстроена под пользователя, тем меньше мы замечаем ее в своей ежедневной работе. Это как не замечать поддержания одной температуры в аквариуме с рыбками, которую мы однажды настроили. Довольны обитатели — доволен хозяин.

Так же как нагреватель создает комфортную среду для рыбок, так и автоматизация делает процессы бизнеса комфортнее. Важно постоянно задавать себе вопрос «Для чего автоматизировать бизнес?». Правильный ответ, чтобы не угодить в ловушку, не стать заложником программы.

Если еще сомневаетесь в необходимости автоматизации расскажем вам о 4 операциях, которые любой пользователь 1С может больше не делать вручную.

Что же сегодня мы можем получить от автоматизации?

Автоматическое заполнение реквизитов компании по ИНН

В обычной жизни мы мечтаем познакомиться с человеком, записать его номер, а в телефоне автоматическим будет имя нового знакомого, адрес и прочая информация.

В бизнесе есть решение при создании новых организаций и контрагентов. В сервисе Sauri достаточно заполнить ИНН и мы можем получить всю актуальную информацию о нашем потенциальном клиенте без ошибок и моментально.

Автосоздание РТиУ и отправка закрывающих документов клиенту

Представьте, вы заходите в автобус, отдаете деньги кондуктору, но не получаете билет. Перед глазами висит пугающая вывеска «Штраф 5000 руб». Заходит контролер, так как билета нет вы получаете штраф и поездка на этом заканчивается.

В бизнесе похожая ситуация, при отсутствии закрывающих документов не будет подтверждения легальности получения суммы денег. Это может обернуться проверкой налоговой, долгими разбирательствами и потерей репутации компании.

В этом случае, робот Delivery Booster в сервисе Sauri автоматически создает документ отгрузки (РТиУ) и отправляет закрывающие документы на email клиенту. Эта операция закрывает сделку и стороны полностью выполняют свои обязательства.

Автозагрузка банковских выписок в 1С с задаваемой вами периодичностью

Вы купили себе умную колонку Алиса, чтобы сократить время на решение ваших ежедневные мелких задач (установить будильник на работу, создание вашего плейлиста, получение новостей). Появилось время на спокойный завтрак. И вот утро понедельника, списание средств за подписку не произошло. Будильник не сработал, не можете включить плейлист или новости. Алиса говорит вам, что подписка не активирована. День не задался.

Представьте чувства клиента, который оплатил товар, но пользоваться им не может. Ведь отгрузка у вас происходит по постоплате, а деньги от клиентов поступают, в лучшем случае, на следующий день. Вы теряете лояльность или самого клиента.

Сегодня эту задачу можно решить с помощью робота в сервисе Sauri. Достаточно единожды настроить график и частоту загрузки банковских выписок, после чего оплаты будут поступать в 1С в режиме реального времени. Это позволит оперативно сделать отгрузку товара или услуги клиенту, тем самым повысить его лояльность.

Автоматическое уведомление дебиторов о задолженности

Вы делаете торты на заказ. Клиент просит оплатить после праздника. Вы соглашаетесь, он не первый раз заказывает. Заказы весь месяц шли потоком. В отчете за месяц понимаете, что где-то недостает денег. Вспоминаете про заказчика, который так и не перевел деньги, но прошел месяц и вы, и клиент забыли. А что если бы телефон мог сам отправлять смс с напоминанием об оплате?

В разрезе бизнеса, это не просто торт и не один клиент. Наличие дебиторской задолженности это нормально, если она не просроченная и не влияет на потерю денег. Пока она не просроченная — это актив. Робот Debitor в Sauri позволяет предотвратить появление просроченной дебиторской задолженности и ускорить возврат существующих долгов. Он не просто уведомит дебиторов о задолженности, но и блокирует проведение отгрузки при наличии просроченных долгов.

Что же думает современный бизнес об автоматизации? Кто-то считает, что это неоправданная трата, кто-то, что это волшебная таблетка от всех проблем, а многие и вовсе относятся к ней с недоверием.