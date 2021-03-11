Отчетность из 1С за две минуты: корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен новый сервис

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С: Фин Отчетность», что позволяет бизнесу автоматически формировать документы для банка. Теперь компании могут подготовить и отправить в банк необходимые отчеты и документы в считанные минуты. Это актуально как для компаний, уже использующих кредитные продукты Райффайзенбанка, так и для тех, кто только планирует стать кредитными клиентами.

Сервис «1С: Фин Отчетность» позволяет быстро направить документы в Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг с запросом на увеличение кредитного лимита, получения новых кредитных продуктов, лизинговых и факторинговых контрактов.

Отчетность — неотъемлемая часть использования любого кредитного продукта для корпоративного бизнеса. Финансовый директор или бухгалтер готовит документы для отправки в банк ежеквартально. Раньше на это могло уходить несколько часов, в зависимости от количества компаний, для которых необходимо подготовить документы с требуемой детализацией под каждый конкретный банк. Сейчас подготовка пакета занимает не более двух минут и не требует сверки со списком. Отчеты можно формировать, просматривать содержание перед отправкой, корректировать, подписывать и направлять в банк буквально в несколько кликов.

Интерфейс отправки документов в сервисе 1С: Фин Отчетность

«Мы рады предоставить клиентам еще один инструмент для быстрого и четкого решения финансовых задач компании, — сказал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка. — Интеграция с 1С: Фин Отчетность — важный шаг в развитии удобного цифрового банковского обслуживания, в котором бизнесу доступен полный спектр финансовых сервисов».

После формирования в системе 1С: Фин Отчетность пакет документов подписывается усиленной электронной цифровой подписью и отправляется в банк в зашифрованном виде. Пользователям решения 1С бухгалтерия в версии 3.0.82 и выше сервис 1С: Фин Отчетность предоставляется бесплатно.

Более подробно о решениях Райффайзенбанка для среднего бизнеса можно узнать на сайте.