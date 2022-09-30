Здравствуйте, уважаемые читатели. Вы все — состоятельные люди (или собираетесь таковыми стать). Поэтому как налоговый консультант хочу предостеречь вас от некоторых ошибок, которые может совершить любой, даже самый успешный бизнесмен.

Чтобы, как говорится, не наломать дров, когда другие уже сложили поленницу. Сегодня речь пойдет об увольнении главного бухгалтера.

Да, уважаемый читатель, у каждого директора рано или поздно может возникнуть вопрос: как уволить главного бухгалтера? Почему это происходит? Причин миллион, начиная с некомпетентности главбуха и кончая тем, что у неё некрасивые ноги.

Но наша статья не об этом. Такие истории могут развиваться по самым разным сценариям: от тихого увольнения по собственному желанию до полномасштабных военных действий в суде.

И совершенно очевидно, что вариант мирных переговоров здесь приобретает особую ценность. Предлагаю вашему вниманию отрывок из моего романа СОВЕТНИК , который описывает типичную разборку такого рода.

Смирнова вела тяжёлую войну со своими работодателями, и поддержка квалифицированного специалиста ей была жизненно необходима.

Эта сухощавая, преждевременно постаревшая женщина с ёжиком волос цвета баклажана попала в непростую ситуацию.

Её муж, довольно удачливый бизнесмен, был собственником нескольких торговых центров в ближнем Подмосковье.

Столь лакомый кусок приглянулся серьёзному человеку, имевшему выход на губернатора, прокуратуру и местных братков. Пользуясь этими полезными связями, он провёл удачную рейдерскую атаку на бизнес Смирнова.

Тот, попытавшись всеми доступными средствами отбить атаку, потерпел неудачу, лишился потом и кровью заработанной собственности и, как водится, запил горькую, окончательно подорвал и без того неидеальное здоровье, а потому стал завсегдатаем больниц и санаториев.

А вот Наталья Сергеевна рук не опустила и решила биться с супостатом до конца. Она в семейном бизнесе курировала бухгалтерию, и новый собственник, упоённый победой, сделал роковую ошибку.

Он не воспользовался возможностью, предоставляемую трудовым законодательством, и не уволил в течение трёх месяцев после смены хозяина предприятия главного бухгалтера, госпожу Смирнову.

Началась война на истощение. Наталью Сергеевну пытались подвести под все допустимые и недопустимые статьи для того, чтобы снять её с должности. Здесь-то и пригодились опыт и профессиональные навыки Савельева, с которым Смирнова познакомилась на одном из его семинаров.

Стас не был юристом по образованию, однако правовое положение такой специфической категории работников, как главные бухгалтеры предприятий, ему было известно до мельчайших подробностей.

Поэтому консультации Смирновой давались ему без труда. Кроме того, Савельев испытывал симпатию к этой упорной женщине, не желающей отдавать семейную собственность без боя. Он прекрасно помнил все перипетии этой изматывающей войны.

Сначала собственник-рейдер попытался привлечь к ответственности непокорную бухгалтершу на таком основании, как задержка в выплате зарплаты.

— Конечно, Трудовой кодекс предусматривает такую ответственность для работодателя и уполномоченного им представителя, — просвещал Смирнову её консультант. — Но здесь важно понять, что означает это самое выражение, уполномоченный. У вас в трудовом договоре или должностной инструкции указано, что вы обеспечиваете соблюдение трудового законодательства на предприятии?

— Нет, Станислав Николаевич, всё просмотрела буквально под микроскопом, нигде ничего подобного не прописано.

— Пусть отдыхают. Выиграете любой суд. Не пройдёт у них такой номер.

Вскоре Смирнову попытались подвести под другую статью. Главного бухгалтера в принципе можно уволить на том основании, что он «принял необоснованное решение, повлёкшее за собой нарушение сохранности имущества предприятия, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу».

— Дело в том, Наталья Сергеевна, что закон не конкретизирует такое скользкое понятие, как «необоснованное решение». Если хотите, я вам скину по почте постановление пленума Верховного суда по этому поводу.

Там даётся официальное разъяснение: в подобных случаях требуется установление причинно-следственной связи между вашим решением и последствиями, неблагоприятными для предприятия. Кстати, где вы нагрешили на этот раз?

— Да платёжка вовремя не прошла! Клиент в банке завис и вечером уже мчится к нам.

— Вот вы в объяснительной всё и опишите. Вашей вины в этом нет, так что и в этом случае у них ничего не получится.

Последний раз героическая бухгалтерша звонила Стасу пару месяцев назад.

— Вы будете смеяться, Станислав Николаевич, они меня опять увольняют.

— Что придумал на сей раз?

— В связи с утратой доверия.

— Ну, тут в Трудовом кодексе чётко говорится: уволить на таком основании можно только работника, непосредственно обслуживающего материальные ценности. Вы кассу случайно не ведёте? Материальные ценности принимаете?

— Нет, ни сном, ни духом!

— Тогда это очередной блеф, Наталья Сергеевна. Спите спокойно. Да, кстати, аудиторская проверка у вас уже закончилась?

— Буквально неделю назад.

— Много написали?

— Да, всё, как вы и говорили. Написали всё, что было, чего не было и чего быть в принципе не может никогда и ни при каких обстоятельствах. Отчёт на пятьсот страниц. Но я наш с вами разговор прекрасно помню.

Тут же сказала новоиспеченному директору, красавцу, чтоб ему... что он вообще-то тоже отвечает за организацию бухучёта на предприятии. Так что отчётик этот с огромным удовольствием будут читать в налоговой. И кому больше за это прилетит — ему или мне, ещё бабушка надвое сказала.

— И что директор?

— Думает, разбирается.

— Пусть думает.

В следующем номере, мы поговорим о том, каких масштабов неприятности способны устроить бывшие жёны и мужья успешным бизнесменам и бизнес-леди. Можно ли избежать всех этих страданий?

Один из самых ярких примеров: бывшая супруга успешного бизнесмена сложила в коробки всю его чёрную кассу, привезла в налоговую и бросила в холле...

Вам интересно, чем закончилась эта история? Евгений Сивков