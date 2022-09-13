Планирование дня «Большая восьмерка»

Блочное планирование при моем ритме и многозадачности оказалось самым эффективным для Хаотика.

Общий План изначально я составляю на бумаге (мне так удобнее, можно порисовать схемки). Потом при необходимости переношу в электронные планировщики. Там я делаю декомпозицию. (Декомпозиция — разделение целого на части.)

Делюсь

Блочное планирование — это способ организации дня, при котором схожие задачи объединяются в блоки. Внутри самого блока должно быть самое важно дело, которое надо выполнить обязательно.

При планировании дня — выделяйте Хвосты отдельным списком (блоком).

БЛОК дня (недели) — ХВОСТЫ. Не смешивайте их с Текущими и Целевыми делами (Проектами).

Блоки ПРОЕКТ и ХВОСТ (Матрица Хвостов тут) я могу планировать на месяц или неделю. Декомпозиция делается отдельно от бланка «Расписания дня Большая восьмерка» — в электронных ежедневниках, с более развернутой расшифровкой по задачам и делам. Каждый день я выбираю то, что запланировано только на сегодня.

Выделение Хвостов в отдельный блок в планировщике очень важно. Скорость зачистки хвостов низкая, и загруженность дня текущими и целевыми задачами постоянно отодвигает их выполнение. Если их оставлять в общем списке, то они, скорее всего, будут постоянно отодвигаться. А внутри отдельного блока сработает «эффект галочки». Выполнить хотя бы одну задачу или «коснуться» задачи из списка Хвостов точно захочется.

Внутри блока «Хвосты» можно придумывать разные сценарии «зачистки». Я даже намеренно стараюсь их менять, чтобы выполнение Хвостов при смене сценария обретало некую новизну.

Сам блок «Хвосты» я обычно планирую на неделю (составляю список из ассортимента Матрицы Хвостов).

1 вариант

Указываю главные ПРОЕКТ-игры в сферах РАБОТА или ЛИЧНОЕ на данную неделю.

В сферу РАБОТА я пишу название Проекта-Хвоста, над которым я должна поработать в течение недели. Время — минимум 30 минут в будние дни. По возможности уделяю больше, иногда даже целый день, осознанно отодвигая текущие и целевые дела.

В сфере ЛИЧНОЕ обычно затрагивается несколько групп: ДОМ, ХОББИ и т.д., но я обязательно указываю главную тему, мой главный Проект-игру на эту неделю.

Таким образом, фактически выбираются две больших темы на неделю — по Работе и по Личным делам. Большую восьмерку я редко делаю на одном листе, смешивая пространство РАБОТА и пространство ЛИЧНОЕ. Лучше делать 2 разных листка. Иначе будете вечером портить себе настроение вовлекаясь и видя рабочие задачи.

2 вариант

Если нет желания четко работать над одной темой, я использую способ «ПятиХвостие».

3 вариант

Это планирование на месяц. Так называемый режим-Спринт.

Берется в приоритете один большой Проект-Хвост. Он становится самым главным. В этом режиме постоянно работать трудно. Им можно заниматься только в периоды «затишья» текущих и целевых задач. В периоды, когда у вас низкий уровень энергии, мыслетоплива и времени, такой режим лучше не устанавливать.

В год у меня бывает примерно 4 больших крупных Спринта, сроком на месяц, не больше.

4 вариант

Для отдельных Хвостов я редко использую крупные Спринты. Мне больше нравятся Трансформеры. Трансформеры-это объединение задач и дел сочетаемых между собой. Не одинаковых-а сочетаемых! При такой системе движение по Хвостам идет в спокойном, постоянном ритме, без искусственного усиления. И установив Трансформер на неделю или даже на месяц, можно спокойно идти, «поднимая» сразу несколько сфер.

Сами блоки дня по всем задачам можно регулировать и менять. Но Хвосты всегда выделяются отдельно!

разделять день на 2-часовые блоки. Каждый блок — однотипные задачи (отдельный блок для Хвостов может быть на 30 минут) разделять день на временные блоки с учетом моего местонахождения: утро дома/первая половина дня — Работа/вторая половина дня — Работа/вечер дома. Хвосты при таком варианте вставляются в какой-то из блоков, например «Работа /вторая половина дня» разделять день на блоки: важно/прилетело/Хвосты/обещания/рутины устраивать день по известному методу тайм-менеджмента — «По Помидору». Идти 25-минутными плотными мини-спринтами. Кстати, в день «Помидорок» получаться может немного. Постоянно кто-то отвлекает. Но сам режим мини-спринтов мне нравится. делить день на группы (важно/может быть/хвосты).Для рабочих задач не очень подходит, но для личных дел удобно. включать разные режимы: например, режим «Заранее». Это тоже блок дня. Там я стараюсь выписывать дела, у которых уже установлен срок исполнения, но я делаю их заранее. Интересная практика, мне очень понравилась. Хвосты тоже могут ставиться в этот режим. Устанавливается «искусственный дедлайн по Хвосту». внутри каждого блока могу использовать правило приоритетности задач: 1-3-5. В Хвостах то же самое (1 главный хвост и т.д.) использовать метод «Лотоса».

#ДеХвостинг