Планирование в стиле Inbox

Например, у меня в октябре идут квартальные бухгалтерские отчеты. Это самый главный и приоритетный проект на сейчас.Он сформулирован "Квартальные отчеты ЗАРАНЕЕ".

https://www.klerk.ru/tribune/1988152/534266/

Чтобы выполнить условие "заранее" я установила себе сроки "искусственных дедлайнов"- разделив их на три сектора: зеленый, желтый и красный. Игра состоит в том,чтобы сделать все в зеленом секторе.

Мои инструменты и техники в сезон "Большой цели".

1- По стилю для такого сезона "Большой цели", шикарно подходит "старый, добрый GTD Дэвида Аллена" и его папка "входящие".

Я активно начинаю использовать для этого бумажный блокнот.

Все влетающие задачи по дням заносятся в него. Пишу я нумеруя задачи, разбивая на 5-ки. Так визуально легче и проще их выполнять. Стараюсь не писать лишнего, в список попадают только важные/срочные. Те "влетающие" от которых никак нельзя отказаться или отодвинуть.

И обязательным пунктом дня является дело/задача в статусе Хвост. Так я держу ритм непрерывности Дехвостинга. Конечно, здорово "упереться рогами в главную цель" и заниматься только ей, здорово с пониманием и отзывчивостью относиться к рутинам, звонкам, влетающим поручениям и срочностям в период квартальных.Но! если останавливать процесс ДеХвостинга в ноль.Это грозит потом большим "откатом" по всей системе координат моих планов (я уже это пробегала).

2- В бумажном ежедневнике я использую некоторые элементы планировщика Bullet Journal.

Рисовать и наполнять творчеством в полной мере этот ежедневник в стиле Inbox я нем могу.

В BJ отдельный пункт в таких списках именуется «пуля» (bullet), отсюда и название метода.«Пули» помечаются специальными символами в зависимости от их содержания. Варианты "пуль" могут быть совершенно разными, я минималист в этом плане-выделяю основные. И обязательным является пунктик Хвост.

Есть в этом бумажном занятии какой-то особый кайф...вычеркивать маркером-выделителем задачи, плавненько выводя широкую салатовую линию

Для моих рабочих задач техника BJ в ее расширенном варианте совершенно не подходит. Объемы,скорости, изменения, большой % влетающих задач, BJ (по моему мнению) для неторопливого,вдумчивого планирования.Шикарно подходит и я его с удовольствием использую для Мечталок и стратегических раздумий и планов.

Но в сезон "Большой цели" самым оптимальным является комбинация элементов методик планирования:

GTI (элемент папки Входящие-inbox), немного оптимизированный с частями квадрата Эйзенхауэра срочно/важно



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Элементы "Пули" из метода планирования Bullet Journal

3-Еще один инструмент, который рядом со мной сейчас каждый день-это Zero-календарь.https://www.klerk.ru/tribune/1988152/535964/

Он помогает удерживать день под контролем, сохраняя основные направляющие.

4-Конечно есть чек-лист, работающий по принципу "маленьких шагов".

5- Контроль итогов в этот отрезок времени тоже упрощен. С правой стороны ежедневника я схематично (блоками из Zero-календаря или пройденные этапы Большой цели) кратко отмечаю что было сделано. Это помогает держать фокус внимания и ритм выполняемости. Думаю,что краткая записка о выполненном даже выступает неким мотиватором, создается ощущение движения.

Вот и все. Это и есть минималистический look планирования в стиле Inbox, во время сезона "Большой цели".Такая комбинация отлично держит всю систему координат планов в моем пространстве Работа.

Во время периода "Большой цели" я взяла лишь части методик и использую такой стиль планирования Inbox на короткие промежутки-декаду или полмесяца.Именно своей простотой,прозрачностью и своим минимализмом он шикарно подходит для этого периода "Большой цели".