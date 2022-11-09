Увольнение

В ТК РФ ввели новое обстоятельство для принудительного увольнения сотрудников

Согласно поправкам, сотрудники подлежат увольнению, если работодателя призвали по мобилизации.

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Согласно п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, работодатель – физлицо или работодатель – единственный учредитель (участник) юрлица, одновременно обладающий полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, может расторгнуть трудовые договоры со всеми сотрудниками, если:

  • этот работодатель призывается на военную службу по мобилизации;
  • на период мобилизации он не поручил другому лицу свои обязанности и права;
  • правоотношения возникли с 21 сентября 2022 года, когда указом президента была объявлена частичная мобилизация.

Поправки в ст. 83 ТК РФ предполагают расторжение трудовых договоров с сотрудниками независимо от воли сторон.

Ранее был принят Федеральный закон от 20.10.2022 № 404-ФЗ, который утвердил условия передачи бизнеса доверенному лицу в случае мобилизации ИП и руководителя. В частности, на решение организационных вопросов предоставлено пять рабочих дней.

Вадим Петров
Вадим Петров

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