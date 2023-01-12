В январе 2023 года работники получат аванс меньше, чем обычно

Уже в январе 2023 году работники получат меньше на 13% аванса, чем обычно. Это связано с изменениями в НК РФ (Закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Теперь с аванса работодатели должны удерживать налог по ставке 13%, а раз так, то эта сумма будет уменьшать аванса по зарплате. Отметим, что общий размер зарплаты за месяц не изменится.

Дело в том, что окончательный расчет за месяц будет больше, чем обычно, на эти самые 13%, а значит недополучение аванса будет компенсировано.

В 2023 году любой доход должен считаться полученным в день его выплаты (п. 1 ст. 223 НК). Значит, удерживать НДФЛ придется в том числе и с аванса (более детально см. «Что изменится в НДФЛ с 2023 года.»).

Конкретных правил расчета аванса в ТК нет. На практике используют два способа.

Первый — процент от оклада. Он может быть любым, частый вариант — 40 процентов.

Второй способ — расчетный. При этом способе аванс — это фактически заработная плата за первую половину месяца.

Пример: в 2022 году компания считала аванс как 40 процентов от оклада. В 2023 году она сохранила выплату на том же уровне. Как изменился аванс по зарплате?

В 2022 году при зарплате в 30 000 рублей и НДФЛ 13%:

аванс 40%: 30 000 руб. x 40% = 12 000 руб. на руки работнику

зарплата 60%: 30 000 x 60% - 30 000 руб. x 13% = 14 100 руб. на руки работнику

ИТОГО зарплата 26 100 руб., НДФЛ 3900 руб.

В 2023 году при зарплате в 30 000 рублей и НДФЛ 13%:

аванс 40%: 30 000 руб. x 40% - 30 000 руб. x 40% x 13% = 12 000 руб. - 1560 руб. = 10 440 руб.

зарплата 60%: 30 000 руб. x 60% - 30 000 руб. x 40% x 13% = 18 000 руб. - 2340 руб. = 15 660 руб.

ИТОГО зарплата 26 100 руб., НДФЛ 3900 руб.

В 2023 году бухгалтеры должны удерживать и платить НДФЛ с зарплаты и авансов по новым правилам.

Порядок касается и случая, если вы выплатили зарплату за декабрь 2022 года в январе 2023 года.