Увольнение

Сотрудника уволили, не дав два дня придумать отмазку за прогул. Это незаконно, сказали суды

На объяснение причин прогула у работника есть два дня. Если уволить сразу — он может через суд потребовать вернуть его на работу. И будет прав.

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У отсутствовавшего на рабочем месте весь день сотрудника затребовали письменных объяснений прогула, он их дать отказался. В тот же день составили акт, на следующий уволили.

Само собой, работник пошел в суд, требовать признать увольнение незаконным, восстановить на работе, выплатить компенсации за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.

Первая инстанция отказала, а дальше суды приняли сторону сотрудника.

Часть 1 статьи 193 ТК указывает, что для применения дисциплинарки работодатель должен затребовать письменное объяснение от работника. Если в течение 2 дней его не будет получено составляется акт.  

В данном же случае акт составили в тот же день, дисциплинарку применили на следующий. А потому, уволили незаконно.

Дело № 88-13601/2022.

Собственно, чтобы уволить по статье, нужно соблюсти ряд процедур, как, например, в этом деле. А настырный работник обязательно пойдет в суд. Вряд ли у него прямо цель остаться на работе, но вот получить компенсации — это да.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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