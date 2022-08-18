Сотрудника уволили, не дав два дня придумать отмазку за прогул. Это незаконно, сказали суды

У отсутствовавшего на рабочем месте весь день сотрудника затребовали письменных объяснений прогула, он их дать отказался. В тот же день составили акт, на следующий уволили.
Само собой, работник пошел в суд, требовать признать увольнение незаконным, восстановить на работе, выплатить компенсации за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.
Первая инстанция отказала, а дальше суды приняли сторону сотрудника.
Часть 1 статьи 193 ТК указывает, что для применения дисциплинарки работодатель должен затребовать письменное объяснение от работника. Если в течение 2 дней его не будет получено составляется акт.
В данном же случае акт составили в тот же день, дисциплинарку применили на следующий. А потому, уволили незаконно.
Дело № 88-13601/2022.
Собственно, чтобы уволить по статье, нужно соблюсти ряд процедур, как, например, в этом деле. А настырный работник обязательно пойдет в суд. Вряд ли у него прямо цель остаться на работе, но вот получить компенсации — это да.