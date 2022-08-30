35 преступлений и 4 миллиона. А всему виной излишняя доверчивость

Началось все с заявления местного предпринимателя, который заказал у московской фирмы кедровые орехи с доставкой. Ни одного килограмма орехов из 400 заказанных так до него и не доехали. Сначала мошенник хотел получить деньги на карту, но бизнесмен сказал ,что оплатит только на счет фирмы.

Самое интересное, что фирма в Москве на самом деле была, она и вправду торговала орехами. Злодей заказал орехи у нее сам по поддельной доверенности от имени иркутского бизнесмена, те выставили счет, иркутский бизнесмен его оплатил. А аферист эти самые орехи получил сам и перепродал, оставив бизнесмена ни с чем.

И это только один эпизод. А кроме прочего, делец продавал людям широкий ассортимент несуществующих товаров. Так, среди них были:

– батутные городки;

– кофемашины;

– массажные кресла;

– тюльпаны;

– красную икру.

От желающих все это купить отбоя не было, поскольку цены-то предлагались вкусные, ниже рыночных. Само собой, товара-то нет в природе, можно хоть по рублю продавать.

Заработанные нечестным путем средства обвиняемый тратил на свои нужды. На курорты, к примеру, катался. Сейчас, правда, миллион уже возместил, ну а что дальше будет, скажет суд.

По материалам «МВД Медиа».

Что тут можно сказать… Не зря в песенке пелось «на дурака не нужен нож…». Хотя правильнее, наверное, сказать, что бесплатный сыр бывает известно где.