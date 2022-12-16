ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?

Договор гражданско-правового характера регулирует отношения физических и юридических лиц при выполнении каких-либо работ или услуг. Чаще всего такие договоры используются, когда работник привлекается к временным, например, сезонным работам, таким как вывоз снега в осенне- зимний период. Удобен такой договор тем, что его срок и порядок выполнения работ не ограничиваются законодательством, а регулируются самими сторонами.

Что дает договор ГПХ работнику

Плюсы:

Удобный график работы. Работник сам определяет свой рабочий график в зависимости от объема работ.

Возможность работать на нескольких объектах.

Трудовой стаж продолжает учитываться.

Минусы:

Социальная незащищенность в случае болезни.

Неравномерные доходы: сколько поработал - столько заработал.

При работе по данной форме взносы в ФСС не уплачиваются, а значит вознаграждение сотрудника не увеличивает средний заработок.

При последующем переходе в трудовые отношения заработок во время работы по ГПХ не учитывают. Больничные, декретные и другие пособия будут меньше, чем у коллег.

Работодатель имеет право расторгнуть договор ГПХ без объяснения причин. Если исполнитель не получил свои деньги по уже выполненным работам, ему придется обращаться в суд.

Что дает договор ГПХ работодателю

Для заказчика работы, выполняемые в рамках гражданско-правовых договоров, гораздо выгоднее, нежели для самих исполнителей.

Расторгнуть договор просто.

Экономия на страховых взносах, выплатах на период отпуска или болезни . Трудовое законодательство предусматривает выплату за работников НДФЛ 13 % и страховые взносы в ФСС, ПФР и ФФОМС — 30 % от зарплаты. Также у него возникает обязанность делать взносы на случай производственных травм и профессиональных заболеваний по тарифу для основной деятельности. Договор ГПХ позволяет ощутимо экономить на всех вышеперечисленных выплатах.

Не нужно предоставлять рабочее место и рабочую спецодежду. Если исполнитель не указал в договоре, что заказчик закупает расходные материалы и инструменты, то все эти затраты ложатся на него.

Как мы видим, для работодателя такая форма сотрудничества значительно выгоднее. Но и сотрудникам она может быть интересна при желании самостоятельно распределять свои силы и рабочее время. Как на вопросы заключения договоров ГПХ смотрят официальные органы (ФНС России, ФСС России (С 1 января 2023 г. сливается с ПФР), а также о судебной практике в этом вопросе расскажу в следующий раз.

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