ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?

Договор ГПХ – одна из форм сотрудничества работодателя с исполнителем работ и имеет свои нюансы. Особенно аккуратными при оформлении взаимоотношений в рамках ГПХ необходимо быть работодателям в отрасли клининга и автоперевозок. Именно они сейчас находятся под пристальным вниманием налоговиков в связи с процессами обелениями этих сфер.

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ГПХ для работника и работодателя. Кому выгодно?
Иллюстрация Вера Ревина / Клерк

Договор гражданско-правового характера регулирует отношения физических и юридических лиц при выполнении каких-либо работ или услуг. Чаще всего такие договоры используются, когда работник привлекается к временным, например, сезонным работам, таким как вывоз снега в осенне- зимний период. Удобен такой договор тем, что его срок и порядок выполнения работ не ограничиваются законодательством, а регулируются самими сторонами.

Что дает договор ГПХ работнику

Плюсы:

  • Удобный график работы. Работник сам определяет свой рабочий график в зависимости от объема работ.

  • Возможность работать на нескольких объектах.

  • Трудовой стаж продолжает учитываться.

 Минусы:

  • Социальная незащищенность в случае болезни.

  • Неравномерные доходы: сколько поработал - столько заработал.

  • При работе по данной форме взносы в ФСС не уплачиваются, а значит вознаграждение сотрудника не увеличивает средний заработок. 

  • При последующем переходе в трудовые отношения заработок во время работы по ГПХ не учитывают. Больничные, декретные и другие пособия будут меньше, чем у коллег.

  • Работодатель имеет право расторгнуть договор ГПХ без объяснения причин. Если исполнитель не получил свои деньги по уже выполненным работам, ему придется обращаться в суд.

 Что дает договор ГПХ работодателю

Для заказчика работы, выполняемые в рамках гражданско-правовых договоров, гораздо выгоднее, нежели для самих исполнителей.

  • Расторгнуть договор просто.

  • Экономия на страховых взносах, выплатах на период отпуска или болезни. Трудовое законодательство предусматривает выплату за работников НДФЛ 13 % и страховые взносы в ФСС, ПФР и ФФОМС — 30 % от зарплаты. Также у него возникает обязанность делать взносы на случай производственных травм и профессиональных заболеваний по тарифу для основной деятельности. Договор ГПХ позволяет ощутимо экономить на всех вышеперечисленных выплатах.

  • Не нужно предоставлять рабочее место и рабочую спецодежду. Если исполнитель не указал в договоре, что заказчик закупает расходные материалы и инструменты, то все эти затраты ложатся на него.

Как мы видим, для работодателя такая форма сотрудничества значительно выгоднее. Но и сотрудникам она может быть интересна при желании самостоятельно распределять свои силы и рабочее время. Как на вопросы заключения договоров ГПХ смотрят официальные органы (ФНС России, ФСС России (С 1 января 2023 г. сливается с ПФР), а также о судебной практике в этом вопросе расскажу в следующий раз.

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Alevtina_o_nalogax
Alevtina_o_nalogax
Руководитель

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