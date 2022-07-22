Законопроект об упрощенной ликвидации ООО. Это что за праздник?

Честно говоря, дело недельной давности, но мы часто немного с запозданием обсуждаем свежие законопроекты. Пока прикинешь, что к чему. Но тут я решила написать пост практически «по горячим следам».Дано: Законопроект номер 164662-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Суть текста: При соблюдении определенных условий ликвидация ООО будет проходить в очень простом порядке — по заявлению учредителя (или даже нескольких).
Условия для упрощенной ликвидации ООО:
- ООО является субъектом МСП
- Не является плательщиком НДС
- У ФНС нет сведений о неудовлетворенных кредиторах (в приличном смысле)
- Нет отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ
- Нет недоимки по расчётам с бюджетом
- Нет в собственности недвижимости и транспорта
- Не в процессе ликвидации, реорганизации
- Правильно заполнено заявление (классика жанра)
Будет, как с регистрацией — изготовили ЭП на каждого учредителя, каждый из них подписал по очереди заявление и вуаля — можно отправлять.
Через 5 рабочих дней регистрирующий орган принимает решение об исключении и вносит в ЕГРЮЛ сведения о предстоящем исключении. Решение публикуется в СМИ вместе с порядком и сроком направления возражений. Дальше у несогласных есть 3 месяца для направления возражений. Если несогласных нет, то ООО ликвидируется.
Удобно, быстро, приятно.
Особенно приятно бухгалтерам, которые раньше отправляли нулевку на УСН на ликвидацию к юристам и не хотели заниматься этой долгой и, давайте честно, очень нудной процедурой.
После вступления нового порядка в силу можно будет вводить в свой портфель эту услугу, разрабатывать тарифы и помогать клиентам.
Не будем радоваться раньше времени, это пока проект, но намерения мы поняли:)