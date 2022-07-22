Законопроект об упрощенной ликвидации ООО. Это что за праздник?

Честно говоря, дело недельной давности, но мы часто немного с запозданием обсуждаем свежие законопроекты. Пока прикинешь, что к чему. Но тут я решила написать пост практически «по горячим следам».

Законопроект номер«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Суть текста: При соблюдении определенных условий ликвидация ООО будет проходить в очень простом порядке — по заявлению учредителя (или даже нескольких).

Условия для упрощенной ликвидации ООО:

ООО является субъектом МСП

Не является плательщиком НДС

У ФНС нет сведений о неудовлетворенных кредиторах (в приличном смысле)

Нет отметки о недостоверности в ЕГРЮЛ

Нет недоимки по расчётам с бюджетом

Нет в собственности недвижимости и транспорта

Не в процессе ликвидации, реорганизации

Правильно заполнено заявление (классика жанра)

Будет, как с регистрацией — изготовили ЭП на каждого учредителя, каждый из них подписал по очереди заявление и вуаля — можно отправлять.

Через 5 рабочих дней регистрирующий орган принимает решение об исключении и вносит в ЕГРЮЛ сведения о предстоящем исключении. Решение публикуется в СМИ вместе с порядком и сроком направления возражений. Дальше у несогласных есть 3 месяца для направления возражений. Если несогласных нет, то ООО ликвидируется.

Удобно, быстро, приятно.

Особенно приятно бухгалтерам, которые раньше отправляли нулевку на УСН на ликвидацию к юристам и не хотели заниматься этой долгой и, давайте честно, очень нудной процедурой.

После вступления нового порядка в силу можно будет вводить в свой портфель эту услугу, разрабатывать тарифы и помогать клиентам.

Не будем радоваться раньше времени, это пока проект, но намерения мы поняли:)