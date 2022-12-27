Работа по совместительству. Где, когда и сколько можно работать

Статья 282 Трудового Кодекса РФ определяет совместительство как выполнение работником регулярной оплачиваемой работы по трудовому договору в свободное от основной работы время.

Работа по внутреннему и по внешнему совместительству может быть по любой профессии, специальности, должности, в том числе аналогичной той, которая выполняется по основному месту работы. Исключения:

1. Не разрешается работа по совместительству для водителей, если их деятельность и по основному месту работы непосредственно связанна с управлением транспортными средствами. (ст. 329 ТК РФ).

2. Молодые люди до восемнадцати лет не могут привлекаться к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ).

Учет трудового стажа

Если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на работника, то в случае трудоустройства на работу по совместительству к другому работодателю, это работник не предъявляет трудовую книжку. При этом работодатель вправе потребовать предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. Норм, обязывающих работодателя по основному месту работы или предоставляющих ему право требовать у совместителя документы о его других местах работах, Трудовой кодекс не содержит.

Отпуска

Согласно статье 286 ТК, ежегодный оплачиваемый отпуск «совместителям» предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

Так сколько можно работать и когда отдыхать

В статье 284 Трудового Кодекса указано, что продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Однако и в этом случае общая продолжительность работы совместителя в учетном периоде не может превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

Что касается количества трудовых договоров по совместительству, которые гражданин может заключить с несколькими организациями, то ни ТК РФ ни другие нормативные правовые акты не содержат ограничений по количеству заключаемых договоров на условиях внешнего совместительства, также, как и нет нормы, согласно которой работник обязан предоставлять информацию о работе по внешнему совместительству работодателю по основному месту работы.

В случае, если работника не устраивает соблюдение его трудовых прав работодателем, он имеет право обратится с жалобой в Роструд. Сделать это достаточно просто на официальном сайте организации. Обращение будет рассмотрено в течение 30 дней с момента направления.