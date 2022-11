«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Ничего парадоксального, но занятно

Оригинальное название – «The Subtle Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life». Как ни странно, перевод достаточно точен, разве что вместо пофигизма можно было использовать менее печатное слово, но это пофиг.

Сразу выражу свое личное мнение о книги. Для меня все написанное – прописные истины, а я ждал более хардкорного чтива о том, как стать панком, забить на чужие мнения, послать начальника, уволиться с работы и уехать жить на необитаемый остров. Эх, не судьба стать бунтарем, зато Марк Мэнсон подал под занятным соусом достаточно простую информацию о приоритизации, локусе контроля и использовании жизненного опыта.

Бунтарской (чуть-чуть) книгу можно считать из-за того, что автор отрицает идеи безудержного позитивизма, когда в жизни все должно быть хорошо, а если плохо, то бегом к психотерапевту. Ведь современный человек боится быть лузером, не любит грустить или тосковать. Хотя я считаю, что уж где-где, а в России тосковать и грустить очень любят, нормальная такая национальная черта. Россия – для грустных. И только в запрещенных и не очень социальных сетях люди стараются как раз показать свою жизнь исключительно позитивно (на самом деле life is shit). А вся наша культура зациклена на нереалистично позитивных ожиданиях.

Мэнсон пишет о том, что ненормально ждать только позитивный опыт, так как это стирает грань реальности. Из серии, чем богаче хочешь быть, тем беднее себе кажешься, чем красивее хочешь быть, тем меньше себе нравишься и обращаешь внимание на минимальный изъян сильнее. Так что надо просто забить. Ну не будешь ты Шакирой (она кстати красивая?) или Илоном Маском (ну уж он-то точно богатый).

Короче, у Мэнсона есть идеи, как забить на неважное и сосредоточиться на важном, он примерно по небольшой главе каждую из них описывает. Там есть и истории про знаменитостей, и про своих друзей, и про себя. Это прикольно, вот это мне прям понравилось. Когда теория подкрепляется примерами из жизни, они хорошо запоминаются.

Итак, идеи кратко:

– большие достижения невозможны без негативного опыта (и классная история про Буковски, которого в 50 лет только заметили);

– негативный опыт (боль) нужно помнить, а ответственность за этот опыт должен лежать на себе любимом (история про то, как от автора ушла девушка и он забухал со шлюхами);

– нельзя ждать, что счастье тебе кто-то подарит, надо к нему стремиться (история о том, как все хотят жить на берегу моря, а не только я хочу квартиру в Сочи, но никто не понимает, сколько для этого нужно сил). Ну и про то, что узколобый народ ждет халяву, чтоб все легко и быстро (рассказ про дружбана, который стрелял бабки);

– мы все – обычные люди, а не уникальные, так что не надо кормить в себе нарциссизм. Выдающимися нас делают наши усилия, а не факт рождения;

– надо любить боль и страдания. Шучу, на самом деле надо лишь понимать, стоит ли поставленная вами цель того количества боли и страданий, которые придется принести в жертву (история про генерала Анода, поехавшего кукухой);

– сосредоточьтесь на действительно важных вещах, а каких именно – это уже я вам не скажу. Работа, семья, слава, рекорды. А еще Мэнсон рассказывает прием, как отличить важное от неважного, по чесноку перетерев с самим собой. Короче, самоанализ, полезная штука;

– мы несем ответственность за все в нашей жизни, независимо от внешних обстоятельств. Короче, кто винит во всех своих бедах внешние обстоятельства, тот редиска.

Топовая иллюстрация основных идей книги от https://sketchingscrummaster.com/

В общем, мне книга понравилась, несмотря на то, что я ничего нового не узнал кроме историй описанных в книге людей. Да, книга скорее полезная, чем бесполезная, а вредной я ее назвать точно не могу. И важное – читается легко, позитивно. Хотя, как обычно, одного чтения будет мало, надо же на практике выполнять все это.

Про что еще: история основателя Megadeath, которых создал группу лишь для того, чтобы отомстить чувакам из группы Metallica за то, что его выгнали. Про то, что ничто не вечно, и все мы умрем. Про парадокс успеха/неудачи. Как убить свою самооценку. Про модную виктимность. Про действия, про бездействие, правильные и неправильные ценности.

Кому читать: тем, кому не нужны хардкорные знания по клинической психиатрии, а вот популярная психология нравится, тем и читать. Тем, кто не может приоритезировать свои дела, поставить цель, но хочет научиться. Вообще, любому может быть как интересно, так и неинтересно. Книга однозначно не может понравиться всем, так как для одних она окажется слишком поверхностной, для других неприемлем взгляд автора, третья вообще считают психологию лженаукой.

Так написано в описании на Озоне: для тех, кто пресытился советами, как стать лучше и успешнее, кто действительно хочет перестать циклиться на своих ошибках и начать жить на полную. Не знаю таких людей, но думаю, что им уже ничего не поможет.

Резюме: смело ставлю книге 7 донтгивэфаков из 10. Чтение интересное, но вот свой личный уровень пофигизма я никак не изменил. Какие-то противоречия не встретил. Даже несколько интересных мыслей и историй прочитал. Однозначно стоит потраченного времени, но и не шедевр. Возможно, книга тем и хороша, что она лайтовая и легко настраивает на бодрый пофигизм. Хотя автор все же немного лукавит, никакой это не революционно новый взгляд.

