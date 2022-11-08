Бизнес-психология

«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Ничего парадоксального, но занятно

Прочитал книгу Марка Мэнсона про пофигизм достаточно давно, но пост пишу про нее только сейчас, поскольку даже автор считает, что приоритеты должны быть отданы более важным вещам, а на менее важные нужно класть болт. Добрался. Итак, про книгу о том, как забивать на неважное.

Версия для печати
«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Ничего парадоксального, но занятно

Оригинальное название – «The Subtle Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life». Как ни странно, перевод достаточно точен, разве что вместо пофигизма можно было использовать менее печатное слово, но это пофиг.

Сразу выражу свое личное мнение о книги. Для меня все написанное – прописные истины, а я ждал более хардкорного чтива о том, как стать панком, забить на чужие мнения, послать начальника, уволиться с работы и уехать жить на необитаемый остров. Эх, не судьба стать бунтарем, зато Марк Мэнсон подал под занятным соусом достаточно простую информацию о приоритизации, локусе контроля и использовании жизненного опыта.

Бунтарской (чуть-чуть) книгу можно считать из-за того, что автор отрицает идеи безудержного позитивизма, когда в жизни все должно быть хорошо, а если плохо, то бегом к психотерапевту. Ведь современный человек боится быть лузером, не любит грустить или тосковать. Хотя я считаю, что уж где-где, а в России тосковать и грустить очень любят, нормальная такая национальная черта. Россия – для грустных. И только в запрещенных и не очень социальных сетях люди стараются как раз показать свою жизнь исключительно позитивно (на самом деле life is shit). А вся наша культура зациклена на нереалистично позитивных ожиданиях.

Мэнсон пишет о том, что ненормально ждать только позитивный опыт, так как это стирает грань реальности. Из серии, чем богаче хочешь быть, тем беднее себе кажешься, чем красивее хочешь быть, тем меньше себе нравишься и обращаешь внимание на минимальный изъян сильнее. Так что надо просто забить. Ну не будешь ты Шакирой (она кстати красивая?) или Илоном Маском (ну уж он-то точно богатый).

Короче, у Мэнсона есть идеи, как забить на неважное и сосредоточиться на важном, он примерно по небольшой главе каждую из них описывает. Там есть и истории про знаменитостей, и про своих друзей, и про себя. Это прикольно, вот это мне прям понравилось. Когда теория подкрепляется примерами из жизни, они хорошо запоминаются.

Итак, идеи кратко:

– большие достижения невозможны без негативного опыта (и классная история про Буковски, которого в 50 лет только заметили);

– негативный опыт (боль) нужно помнить, а ответственность за этот опыт должен лежать на себе любимом (история про то, как от автора ушла девушка и он забухал со шлюхами);

– нельзя ждать, что счастье тебе кто-то подарит, надо к нему стремиться (история о том, как все хотят жить на берегу моря, а не только я хочу квартиру в Сочи, но никто не понимает, сколько для этого нужно сил). Ну и про то, что узколобый народ ждет халяву, чтоб все легко и быстро (рассказ про дружбана, который стрелял бабки);

– мы все – обычные люди, а не уникальные, так что не надо кормить в себе нарциссизм. Выдающимися нас делают наши усилия, а не факт рождения;

– надо любить боль и страдания. Шучу, на самом деле надо лишь понимать, стоит ли поставленная вами цель того количества боли и страданий, которые придется принести в жертву (история про генерала Анода, поехавшего кукухой);

– сосредоточьтесь на действительно важных вещах, а каких именно – это уже я вам не скажу. Работа, семья, слава, рекорды. А еще Мэнсон рассказывает прием, как отличить важное от неважного, по чесноку перетерев с самим собой. Короче, самоанализ, полезная штука;

– мы несем ответственность за все в нашей жизни, независимо от внешних обстоятельств. Короче, кто винит во всех своих бедах внешние обстоятельства, тот редиска.

Топовая иллюстрация основных идей книги от https://sketchingscrummaster.com/

В общем, мне книга понравилась, несмотря на то, что я ничего нового не узнал кроме историй описанных в книге людей. Да, книга скорее полезная, чем бесполезная, а вредной я ее назвать точно не могу. И важное – читается легко, позитивно. Хотя, как обычно, одного чтения будет мало, надо же на практике выполнять все это.

Про что еще: история основателя Megadeath, которых создал группу лишь для того, чтобы отомстить чувакам из группы Metallica за то, что его выгнали. Про то, что ничто не вечно, и все мы умрем. Про парадокс успеха/неудачи. Как убить свою самооценку. Про модную виктимность. Про действия, про бездействие, правильные и неправильные ценности.

Кому читать: тем, кому не нужны хардкорные знания по клинической психиатрии, а вот популярная психология нравится, тем и читать. Тем, кто не может приоритезировать свои дела, поставить цель, но хочет научиться. Вообще, любому может быть как интересно, так и неинтересно. Книга однозначно не может понравиться всем, так как для одних она окажется слишком поверхностной, для других неприемлем взгляд автора, третья вообще считают психологию лженаукой.

Так написано в описании на Озоне: для тех, кто пресытился советами, как стать лучше и успешнее, кто действительно хочет перестать циклиться на своих ошибках и начать жить на полную. Не знаю таких людей, но думаю, что им уже ничего не поможет.

Резюме: смело ставлю книге 7 донтгивэфаков из 10. Чтение интересное, но вот свой личный уровень пофигизма я никак не изменил. Какие-то противоречия не встретил. Даже несколько интересных мыслей и историй прочитал. Однозначно стоит потраченного времени, но и не шедевр. Возможно, книга тем и хороша, что она лайтовая и легко настраивает на бодрый пофигизм. Хотя автор все же немного лукавит, никакой это не революционно новый взгляд.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я не только рассказываю про книги, но еще и пишу про финансовую грамотность, свой путь в инвестициях, о том, как коплю на квартиру в Сочи.

igotosochi
igotosochi
маркетолог

Бизнес-психология

«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Ничего парадоксального, но занятно

Прочитал книгу Марка Мэнсона про пофигизм достаточно давно, но пост пишу про нее только сейчас, поскольку даже автор считает, что приоритеты должны быть отданы более важным вещам, а на менее важные нужно класть болт. Добрался. Итак, про книгу о том, как забивать на неважное.

«Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Ничего парадоксального, но занятно

Повышение квалификации

Самозанятые

Всё о переходе с ИП на самозанятость

Новый нормативно-правовой акт «О проведении…» от 27.11.2018 № 422-ФЗ начал действовать 1 января 2019 года. С этой даты был введен новый режим налогообложения, который называется НПД - налог на профессиональный доход. Сначала он был введен только в определенных регионах России для проверки его эффективности. Теперь же закон действует по всей стране.

Всё о переходе с ИП на самозанятость
Электронные подписи

🔑 Бухгалтеры надеются и верят, что старая ЭЦП директора, выданная в УЦ, будет работать и в 2023 году

С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие. Ровно в полночь на новый год карета превратится в тыкву. Но этого может и не произойти, если примут закон. Проект уже готов.

Мероприятия

Разместить
Ведение бизнеса

Выбираем систему налогообложения для интернет-магазина: примеры расчета налоговой нагрузки

Выбор системы налогообложения во многом определяет путь развития бизнеса: от налогов, которые обязана платить компания (ИП), будет зависеть документооборот, размер платежей в бюджет и наличие в штате бухгалтера. Разберем, какие режимы налогообложения может применять интернет-магазин.

Выбираем систему налогообложения для интернет-магазина: примеры расчета налоговой нагрузки
Страховые взносы

Выплаты старшим по дому и председателю ТСЖ облагаются НДФЛ и взносами

Если в доме создано ТСЖ, то есть председатель правления. Если ТСЖ нет, выбирают председателя совета МКД. Выплаты в их пользу облагается НДФЛ и взносами. Потому что отношения – трудовые. «Кто на ком стоял» в этих отношениях, смотрите в нашей таблице.

Читать еще