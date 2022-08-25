Аренда помещения для самозанятых - нюансы, возможности, юридические аспекты.

Имеют ли самозанятые право на аренду рабочего помещения?

В Гражданском кодексе нет никаких запретов для самозанятых на заключение договора аренды. Более того, есть пункты, которые можно интерпретировать как «разрешающие» (например, ст. 421 ГК РФ, ст. 29, ст. 30 ГК РФ). Любой дееспособный гражданин или же юридическое лицо имеет полное право на заключение любого договора. В статье 651 ГК РФ, в которой прописано всё, что касается оформления договора аренды, тоже не содержится никаких запретов.

В законодательстве есть пункт (федеральный закон «О проведении эксперимента...» от 27.11.2018 № 422-ФЗ ч. 2 ст. 4), отражающий список требований, которые должен соблюдать самозанятый. В ней же указаны и возможности, которыми может пользоваться человек соответствующего социального статуса.

У самозанятых есть ряд законных прав:

нанимать работников;

использовать специальный режим НПД, если показатели годового дохода достигли 2.4 млн рублей;

осуществлять продажу товаров «несобственного» производства (приобретенных специально для этой цели);

осуществлять продажу товаров с акцизной маркой или другим видом обязательной маркировки;

заключать комиссионные договоры, договоры поручения или же агентские для ведения предпринимательской деятельности;

заниматься добычей полезных ископаемых для последующей продажи;

осуществлять доставку и прием платежей для третьих лиц (только кассу с собой носить нельзя);

устанавливать сразу несколько налоговых режимов.

Можно сделать вывод, что снимать рабочие помещения для самозанятых не воспрещается. Нет необходимости оправдываться перед проверяющими инстанциями и врать, что помещение было снято для личного использования. Всё в рамках закона.

Какие проблемы могут возникнуть со съемом помещения для самозанятых?

Есть такие сферы, для работы в которых нужно получить разрешения от соответствующих органов. К примеру, для организации частного детского сада нужно пройти проверку от Роспотребнадзора (кстати, такую лицензию без ИП вам не дадут).

Допустим, вы решили открыть винную лавку. Самозанятый не сможет получить разрешение на торговлю алкоголем. Соответственно, можете сразу отменить заказ на стенды для бутылок, а также извиниться перед арендатором за то, что потратили его время.

А вот у мастера ногтевого сервиса не будет проблем с арендой помещения. Главное, пройти проверку от санэпидемстанции.

Повлияет ли аренда на сумму взимаемого налога?

Оплата аренды (если вы самозанятый) не учитывается при расчете налогообложения. У ИП есть возможность использовать систему налогообложения, которая называется «доходы минус расходы». Налог вычисляется по формуле: 15% от разницы между выручкой и расходами.

К сожалению, самозанятые такой привилегией пользоваться не могут. Налог уплачивается только с доходов, без учета расходов.