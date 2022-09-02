Фриланс и налоги: как фрилансеру работать законно и зачем

Налоги на фрилансе

Еще лет пять назад основная часть фрилансеров работала неофициально, получая плату от работодателей без заключения договоров и оформления бизнеса. Лишь немногие регистрировали ИП и выходили из тени. За последние пару лет интерес государства и налоговой службы к фрилансерам сильно увеличился. Был даже введен новый статус – самозанятый гражданин.

Работать на фрилансе без официального оформления все еще можно. Однако налоговые органы могут заинтересоваться вашими доходами. Обычно это не касается тех, кто зарабатывает маленькие суммы. Если же доход достаточно высокий, то рано или поздно к вам проявят интерес соответствующие службы.

В этом случае придется объяснять, откуда у вас деньги. Да и банки могут заблокировать вам счет до выяснения источников ваших доходов. За незаконную ПД предусмотрена административная и уголовная ответственность. Чтобы не создавать себе проблем, можно заранее все оформить.

Если вы получаете регулярные доходы с фриланса и сумма достаточно крупная, лучше позаботиться об официальной регистрации своей деятельности. Есть несколько вариантов.

Как фрилансеру платить налоги

Существует несколько способов легализовать деятельностьфрилансера.

1. Сдача декларации физлицом

Вы можете не регистрировать юрлицо, а сдавать отчетность по итогам годовой деятельности и платить налоги. Для этого надо подавать декларацию о доходах. Сложность такого варианта заключается в необходимости самостоятельно заполнять документы, а минусом является высокая ставка (13%).

2. Оформление договора с заказчиком

Можно заключить с работодателем договор и официально стать исполнителем на некоторое время. В таком случае налоги за вас будет уплачивать заказчик услуг. Минус такого способа – нежелание большинства работодателей оформлять договор с фрилансером. Если задача разовая, компании не выгодно нанимать фрилансерса по договору.

3. Оформление ИП или ООО.

Фрилансерам, работающим с крупными компаниями, выгодно оформлять свою деятельность в качестве ИП или ООО. Работодатели активно сотрудничают с такими исполнителями. Налоговая ставка зависит от вида деятельности и объема вашего дохода. Можно выбрать наиболее выгодный режим.

4. Самозанятость.

При заработке не более 2,4 млн в год можно оформить самозанятость. Вы будете платить налог в размере 4% (при работе с физлицами) или6% (юрлица). Все сделки фиксируются через приложение. Там же можно рассчитать и заплатить налог.

Что дает легализация деятельности

Когда вы работаете официально, не надо беспокоиться о случайных проверках и наказании в виде штрафов или блокировки счетов. Вы получаете больше возможностей в выборе работодателей и увеличении своего дохода. Заказчики чаще доверяют исполнителям, оформленным официально. Это некая гарантия того, что их не кинут. Плюсом легализации является также возможность подтвердить доход. Это пригодится на случай оформления кредита или налогового вычета.

✍️ Официальный сайт

✍️ Нельзяграм

☎️ Телеграм личный

✍️ Телеграм канал