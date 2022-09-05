Cамые эффективные средства снижения текучести кадров

Только став предпринимателем я поняла, насколько вопрос кадров основополагающий в работе компании. Собственник – это капитан корабля, а сотрудники – его команда. И чем слаженнее будет работать эта команда, тем быстрее корабль будет набирать скорость и увереннее чувствовать себя на волнах бизнеса.

Так почему же кадровый вопрос так остро стоит практически в каждой компании. А ответ очень прост – участок Найма у 90% компании просто огалён. Подбором занимается либо секретарь, либо руководитель отдела – одним словом сотрудник, непрофессионал в этой сфере, а если и берут отдельного специалиста – то, проблема возникает в другом направлении - он не знает и не понимает результата своей работы.

И пока к вопросу найма работодатель будет подходить по остаточному принципу проблема текучести кадров будет неразрешима.

Давайте попытаемся облегчить себе жизнь и разобрать самые эффективные средства снижения текучести кадров.

Текучесть кадров может быть сложным фактором. Это связано с тем, что текучесть кадров часто приводит к увеличению расходов. Вам необходимо заново застраховать сотрудника, потратить время, силы и финансовые средства на его обучение, а также подождать, пока они не ознакомятся с вашей позицией, чтобы действительно начать действовать.

Адаптация и обучение

Важно дать сотрудникам повод остаться. Часто именно внимание в первый месяц на новом месте имеет для нового сотрудника больший перевес, чем конкурентоспособная зарплата. Вы должны побудить их подумать о своем будущем с вашей фирмой. А для этого у компании должна быть цель, ради которой она создавалась. А главное – эта цель должна быть известна и понятна каждому сотруднику.

Продумайте надежную программу обучения и адаптации новичка. Предоставление новому человеку в вашей компании возможности выбирать свое направление, понимать четкий потенциальный путь вверх и инвестировать в его способности - все это фантастические меры, и они отговорят его от ухода. Помогите сотруднику освоиться, а для этого подготовьте регламенты. Пропишите в них ответы на вопрос «Какие осуществлять действия на этом этапе работы?»

И помните - обучение сотрудника повышает не только ценность вашего персонала, но и ценность вашей фирмы.

Позитивная офисная атмосфера

Атмосфера в коллективе может как создать, так и разрушить любую компанию. Это означает, что обеспечение вашей безопасности может помочь вам избежать токсичности, которая вырастит, если ее не остановить. Тяжелые трудовые будни, стрессовая перегрузка и недопонимания могут привести к ухудшению социальной ситуации в вашем коллективе.

Кроме того, если вы не вложили правильные инвестиции в свою команду по работе с персоналом и не написали основную и четкую политику ожидаемого социального поведения, это может означать, что запугивание на рабочем месте, шантаж или сплетни могут оказаться в игре.

Вот поэтому вы должны проявлять упреждающий подход к искоренению любых форм жестокого обращения посредством жесткой дисциплины или немедленного увольнения.

Например, нежелание играть в команде может быть исправлено путем дисциплинарного наказания виновных. Такие вопросы не должны допускаться ни на секунду.

Позитивная атмосфера в офисе может действительно иметь большое значение и помочь команде объединиться для воплощения бизнес-цели в жизнь. Инвестируйте в упражнения по построению команды, и не забывайте, что только слаженный дружный коллектив, смотрящий в одну сторону, может вести вашу компанию вперед.

Отличные удобства

Беря нового сотрудника на работу, хочется верить, что вы произвели с сотрудником равнозначный обмен. Вы – получаете специалиста, который помогает вашей компании двигаться вперед, а сотрудник – работу, на которой он проявит свои лучшие качества и сможет вырасти профессионально. А для этого, персонал должен пользоваться отличными удобствами, которые вы, как работодатель, обязаны предоставить.

Вы должны убедиться, что у сотрудника будет место для принятия пищи, чистый туалет, зимой в офисе будет работать отопление, а летом - кондиционер. Не поверите, что даже простая вентиляция может сыграть важную роль в поддержании атмосферы офиса.

Все эти на первый взгляд незатейливые вещи показывают ваше отношение к вашим сотрудникам. Честно ответьте на вопрос «Можете ли вы профессионально удовлетворить эти человеческие требования?»

Иногда инвестиции в ваши отличные условия могут значительно снизить текучесть кадров.

Признавая большую работу

Вы всегда должны давать своим сотрудникам повод выходить за рамки служебных обязанностей. Не давайте поручения, а делегируйте. Дайте сотруднику свободы. Дайте ему возможность прийти к результату самостоятельно и выполнить работу «под ключ». Дайте сотруднику возможность развиваться, делать ошибки, чтобы в результате он закрывал все свои рабочие вопросы на 100%. А вы - признайте отличную работу там, где вы можете, и предложить своему сотруднику вознаграждение, где это возможно.

А может, вы захотите внедрить призовое шоу «Лучший сотрудник месяца или года». Это даст возможность вашим сотрудникам прославиться за экспертную работу, а вам продвигать персонал по службе, благодаря великолепной работе, которую они выполняют.

Я надеюсь, что благодаря этим советам вы сможете эффективно снизить текучесть кадров. Удачи вам в найме специалистов.

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