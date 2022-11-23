Подборка чат-ботов для маркетплейсов

Мы в Botcreators занимаемся разработкой чат-ботов. И в последнее время к нам стали часто поступать запросы на ботов по тематике маркетплейсов. Например «нужен бот который будет анализировать конкурентов», или «нужен бот который покажет остатки на складе»… Но зачем писать такое решение с нуля, когда есть уже существующие бесплатные боты, которые закрывают частично или полностью эти запросы?

Поехали!

Все приведенные ниже боты – бесплатные. Мы не имеем отношения к их созданию или работе. Все ссылки были найдены на просторах интернета. Вы сами несете ответственность за передачу им каких-либо данных.

@topfind_bot – рекомендации по выводу карточки в топ

Ссылка на бота: https://t.me/topfind_bot

Это бот, который анализирует нишу по поисковому запросу и выдает рекомендации по выводу карточки в топ усилиями самовыкупов. Буквально пишет, сколько нужно делать самовыкупов ежедневно и в течение какого времени. Бот в этом смысле максимально полезный, так как на позицию напрямую влияет оборот товара (чем больше оборот, тем выше позиция). Однако важно понимать, что WB не мгновенно реагирует на самовыкупы. Во-первых, важны не сами заказы, а именно выкупы товара. Во-вторых, WB потребуется еще пара дней, чтобы учесть изменения в обороте для подъема в выдаче. Поэтому, не ждите моментального результата, но будьте уверены, что результат будет 100%.

Демонстрация работы @topfind_bot

@keysfind_bot – подбор ключевиков

Ссылка на бота: https://t.me/keysfind_bot

Бот для подбора ключевых слов. Выдает наиболее популярные ключевые слова, которые покупатели пишут в поисковом запросе (при этом, также пишет сколько запросов было за последний месяц). Бот станет незаменимым помощником для оптимизации карточки товара по ключевым словам. Вам останется только органично вписать ключевики в описание и характеристики. Но не забывайте, что не стоит ограничиваться одним источником – не забудьте проанализировать карточки топовых 5-10 конкурентов, подчерпнуть что-то из их уже работающих карточек.

Демонстрация работы @keysfind_bot

@geotiger_bot – определение позиций карточки в 7 городах

Ссылка на бота: https://t.me/geotiger_bot

Этот бот отображает позицию карточки товара на определенный поисковый запрос в 7 разных городах. Как известно, последнее время WB активно продвигает идею распределения остатков товара по разным регионам и включил в алгоритмы определения позиции товара такой критерий как «срок доставки до покупателя». Так что, не стоит пренебрегать этим нюансом, если хотите залететь на первые места.

Демонстрация работы @geotiger_bot

@huntersalesbot – аналитика карточки товара

Ссылка на бота: https://t.me/huntersalesbot

Бот дает очень подробную аналитику по карточке товара, в том числе отображает среднемесячный оборот, оборот за последний месяц, изменения цены, категоризацию товара (в каких категориях товар показывается) и позицию карточки в той или иной категории. Очень полезный бот как для анализа собственной карточки, так и для анализа конкурентов.

Демонстрация работы @huntersalesbot

@EcommerceVirtualAssistantBot – еженедельная аналитика конкурентов

Ссылка на бота: https://t.me/EcommerceVirtualAssistantBot

Плюс этого бота в том, что он может собирать информацию не по одному товару, а по целому бренду, или по целому продавцу. Дает аналитику по: топ продаваемых товаров, топ товаров по рейтингу, можно скачать прайс-лист на все товары одной таблицей Excel, а также выручку за период. Также очень полезный инструмент для анализа конкурентов. Позволит понять на чем именно зарабатывает тот или иной бренд/продавец, подчерпнуть идей для обогащения собственного ассортимента.

Демонстрация работы @EcommerceVirtualAssistantBot

@wbpos_bot – позиция в выдаче по поисковому запросу

Ссылка на бота: https://t.me/wbpos_bot

Данный бот отображает позицию карточки в поисковой выдаче по нужному вам запросу. Очень полезная информация для анализа положения карточки товара в разных поисковых запросах. Бережет очень много времени, т.к. избавляет от ручного поиска своей карточки в выдаче. Бот анализирует первые 100 страниц поисковой выдачи. Также полезно ежедневно проверять позицию, потому что иногда WB может давай сбой и карточка просто вылетает из категоризации вообще. В таком случае, нужно подправить карточку, обновить и таким образом вы вернете карточку в категорию, что избавит вас от потери продаж.

Демонстрация работы @wbpos_bot

@MarketplaceParserBot – аналитика карточки

Ссылка на бота: https://t.me/MarketplaceParserBot

Бот предоставляет аналитику примерно такую же, как @huntersalesbot , но с очень большим отличием: можно посмотреть аналитику сразу множества карточек по поисковому запросу или по бренду. Очевидно, это сильно ускоряет анализ рынка для поиска новых товаров для своего ассортимента, а также для контроля конкурентов. Ведь очень важно регулярно отслеживать ситуацию у конкурентов для эффективных продаж. Отметим, что здесь есть вариант бесплатного использования (до 10 товаров/день) и есть платная подписка, которая убирает это ограничение. Тут уже решать вам.

Демонстрация работы @MarketplaceParserBot

Если вы пользуетесь в работе какими-то еще ботами, то делитесь ими в комментариях!