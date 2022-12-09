НДФЛ: что нового в перечне доходов, освобожденных от налогообложения

Изменения в налогообложении суточных

В перечне освобожденных от НДФЛ доходов есть выплаты, связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей. Это в частности оплачиваемые работодателем налогоплательщику расходы, связанные со служебной командировкой. В числе таких компенсируемых расходов, освобожденных от НДФЛ, указаны суточные. В общем случае в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные в сумме:

не более 700 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ;

не более 2500 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами России.

Законом 443-ФЗ от НДФЛ освободили суточные, выплачиваемые в размерах, установленных актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ. Речь идет о выплате суточных работникам, направленным в служебные командировки на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. Например, при командировании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным государственным органам, суточные выплачиваются в размере 8480 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке.

До вхождения новых субъектов в состав РФ их территории были территориями иностранных государств. При служебных командировках на эти территории работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, суточные выплачивались в размере:

8480 руб. (при командировке работников с территории России);

5936 руб. (при командировании работников российских загранучреждений в пределах территорий республик, где расположены загранучреждения).

Такие размеры суточных сначала были определены постановлением Кабмина от 14.05.2022 № 877 и Правилами определения размера выплат, связанных с особым характером таких командировок (постановление Правительства РФ от 17.06.2022 № 1099). После вхождения новых субъектов в состав РФ гарантии, связанные с командированием работников на присоединившиеся территории, закреплены Указом Президента РФ от 17.10.2022 № 752. Действие Указа № 752 распространено на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

А освобождение от НДФЛ суточных при командировках с особым характером применяется задним числом в отношении доходов, полученных с 01.01.2022 (п. 11 ст. 14 закона № 443-ФЗ).

В случае командирования работников на присоединенные территории до их вхождения в РФ и до принятия Указа № 752, а также закона № 443-ФЗ, бюджетные организации полагаем руководствовались прежними правилами налогообложения (абз. 12 п. п ст. 217 НК РФ). Суточные в пределах 2500 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ НДФЛ не облагали, а с разницы 5980 руб. (8480 – 2500) удерживали НДФЛ по ставке 13 %. Теперь в отношении сумм таких выплат необходимо сделать перерасчет и вернуть до конца года работникам излишне удержанный налог.

Для работодателей, не являющихся государственными органами и учреждениями, выплаты суточных не ограничены минимальным и максимальным размерами. Эти работодатели выплачивают суточные в размерах, определенных коллективным договором или иным локальным нормативным актом работодателя (ч. 4 ст. 168 ТК РФ). В случае выплаты командированным работникам суточных в размерах, определенных постановлениями № 877 и 1099, а также Указом № 752, и удержании НДФЛ в период с июня по октябрь текущего года с разницы 5980 руб. (8480 – 2500) за каждый день командировки, налог считается излишне удержанным и подлежит возврату налогоплательщику.

Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта (ст. 231 НК РФ).

В общем случае возврат излишне удержанной суммы НДФЛ налоговый агент производит за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему РФ. Возврат налога осуществляется в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога. Срок для возврата – три месяца со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика (абз. 3 п. 1 ст. 231 НК РФ).

Освобождение от налогообложения безотчетных сумм

В доход, подлежащий налогообложению, с 01.01.2022 не включаются выплаты работнику в виде безотчетных сумм. Условием для освобождения является прямое указание на такие выплаты в акте Президента РФ и (или) в акте Кабмина. Цель таких выплат – возмещение командированному сотруднику дополнительных расходов, связанных с командированием его на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры.

Порядок и размеры возмещения безотчетных сумм работникам государственных органов субъектов РФ, внебюджетных фондов, государственных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений определяются соответственно НПА региональных органов власти, внебюджетных фондов и органов местного самоуправления.

Порядок и размеры возмещения безотчетных сумм, связанных со служебными командировками, работникам других работодателе, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

В бухгалтерском учете расходы по безотчетным суммам признаются согласно утвержденному руководителем авансовому отчету работника, составленному после возвращения из командировки.

Помощь мобилизованным и членам их семей

Законом № 443-ФЗ (подп. «г» и «д» п. 10 ст. 2) освобождены от НДФЛ полученные мобилизованными лицами или членами их семей:

денежные средства или иное имущество, полученные безвозмездно (например, выплаты работодателями для сбора детей мобилизованных в школу, покупка из резервов региональных или местных бюджетов медикаментов для мобилизованных, материальная помощь от организаций членам семьи и др.);

переданное имущество (например, обмундирование).

Доходы в виде перечисленных средств и иного имущества освобождаются от НДФЛ в отношении лиц:

призванных на военную службу по мобилизации;

находящихся в запасе, но заключивших контракт на военную службу (п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ);

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;

проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или в войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях (п. 6 ст. 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ).

Напомним, что Семейный кодекс РФ (ст. 2) к членам семьи однозначно относит супруга, родителей (усыновителей) и детей (усыновленных). В отношении иных родственников (братьев, сестер, бабушек, дедушек и пр.), которым выдана доверенность на получение причитающихся мобилизованному средств, у налоговиков могут возникать вопросы. В таком случае лучше направить запрос в ИФНС, и следовать данным в ответе разъяснениям.

В случае удержания НДФЛ с материальной помощи мобилизованному или члену его семьи до 01.10.2022, нужно сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. В форме следует сделать корректировки:

исключить сумму матпомощи из поля 110;

исключить исчисленный с матпомощи НДФЛ из поля 140.

Сумму фактически удержанного налога следует отразить в поле 180 раздела 2 отчета (п. 6 ст. 81 НК).

Если налог с материальной помощи удержан после 01.10.2022, он считается излишне удержанным. Об этом факте нужно сообщить получателю. По его письменному заявлению следует вернуть налог по указанным в заявлении реквизитам.

В 6-НДФЛ за 2022 год фактически удержанный лишний налог следует отразить в полях 020, 022 и 160, а также в поле 180. При возврате НДФЛ до конца года следует заполнить поля 030 – 032 и 190.

Доходы, полученные из-за прекращения обязательства по кредитному договору

От обложения НДФЛ законодатель освободил доходы, полученные из-за прекращения обязательства по кредитному договору (договору займа):

в случае гибели (смерти) мобилизованного лица при выполнении задач в период проведения СВО или

позднее, но вследствие увечья или заболевания, которые были получены при выполнении указанных задач, а также

в случаях, когда военнослужащий в установленном порядке признан умершим или инвалидом I группы.

Правило освобождения действует в отношении доходов, полученных с 01.01.2022 г. (ч. 11 ст. 14 закона № 443-ФЗ).

Премии Президента

Закон № 443-ФЗ дополнил ст. 217 НК РФ новым п. 7.2. Согласно этой норме от НДФЛ освобождаются суммы, получаемые налогоплательщиками в виде премий, присужденных Президентом РФ.

К числу таковых относятся, например, премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членам сборных команд России, сформированных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 1 ч. 4 ст. 71). Правила выплаты таких премий утверждены постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1081. Победителями международных олимпиад при присуждении премии признаются члены сборных команд России, награжденные золотыми, серебряными или бронзовыми медалями. От НДФЛ освобождаются премии, полученные тренерами, осуществлявшими подготовку членов сборных команд.

Обращаем внимание, что действие освобождения по п. 7.2 ст. 217 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 (п. 12 ст. 14 закона № 443-ФЗ).