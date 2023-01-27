Банкротство

Уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом

Какие действия предпринять, чтобы подать заявление о признание должника банкротом.

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Перед тем как подать в суд заявление о признании должника банкротом необходимо предупредить об этом всех заинтересованных лиц – подать уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

Если сказать совсем по-простому, то Вы как будто должны выйти на улицу и прокричать о своем намерении практически на весь мир, ну или хотя бы на всю нашу необъятную.

Сделать это необходимо за 15 дней до того, как будет подано заявление. Само заявление нужно подать в суд не позднее 30 дней после публикации уведомления, то есть на подачу заявление даётся 15 дней.

Если подать в суд заявление, не приложив при этом указанное уведомление, то заявление будет оставлено судом без движения, то есть заявление находится в суде, но оно не принимается к производству и никаких действий по нему не проводится.

Заявителю будет установлен срок для устранения нарушений, если в указанный срок не принести в суд Уведомление, то заявление будет возвращено.

Если Вы сделали всё как положено: подали уведомление, выждали 15 дней, подали заявление в суд и просто забыли приложить уведомление, то ничего страшного, просто досылаете уведомление в суд, после чего Ваше заявление принимается к производству суда, при этом датой принятия будет считаться именно та дата, когда Вы фактически подали само заявление, а не дата досылки уведомления.

С этим всё просто, а что если Вы нарушили порядок? Сначала подали в суд заявление, его оставили без движения, Вы вспомнили про уведомление, опубликовали его и отправили в суд, то есть дата уведомления позже даты подачи заявления в суд.

Здесь возможны варианты:

  1. Несмотря на нарушенный порядок, заявление принимается к производству суда. Это возможно в случае если нет других кредиторов, желающих обратиться с заявлением о признании должника банкротом, то есть если в реестре нет уведомлений, опубликованных ранее Вашего.

  2. Если в реестре есть Уведомления других кредиторов, сделанные ранее Вашего, тогда суд вернет Ваше заявление.

Vladimir Belousov
Vladimir Belousov
адвокат
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