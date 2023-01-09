Какие правила уплаты НДФЛ, оформления трудовых книжек, сроки выплаты отпускных и нововведения для ГПХ ждут нас в 2023 году

Изменения в НДФЛ

С 1 января 2023 для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ в бюджет: перечислить денежные средства надо будет до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.

Одновременно с изменениями по датам уплаты и расчетным периодам изменился порядок формы предоставляемой отчетности по НДФЛ.

Квартальную 6-НДФЛ надо сдавать в налоговую не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму – до 25 февраля следующего года. Причем отчетность за 2022 год, сдаваемую в следующем году, следует отправить уже в новый срок.

Новая трудовая книжка

Новая форма документа и вкладыша к нему вводится с 1 января 2023 года. Бланки трудовых книжек стали защищенной полиграфической продукцией уровня защиты «В».

Разделы со сведениями о работе будут объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот разделы с награждениями уменьшатся: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Изменения в выплате зарплат и отпускных в 2023 году

Индексация зарплат до размера нового МРОТ.

Повышение МРОТ на уровень инфляции в 2023 году обязывает работодателей повысить заработную плату работникам до нового МРОТ. Увеличенный минимальный размер оплаты труда с 1 января равен 16 242 рублям.

Новые сроки уплаты отпускных.

Работодатель должен выплатить отпускные за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска.

На данный момент отпускные должны быть выплачены как минимум за три рабочих дня до начала отпуска. Если зарплату платят через кассу, то отпускные работник получит после выхода из отпуска.

В случае если зарплата приходит на банковскую карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия компании-работодателя должна перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск.

Больничные пособия для сотрудников на ГПХ

В новом году сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера (ГПХ), получат право рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.