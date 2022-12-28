Зачем бизнесу нужна финансовая модель на год вперёд, когда ничего нельзя прогнозировать

Что такое финансовая модель, из чего она состоит, как её использовать и строить, рассказала финансовый директор для малого бизнеса Екатерина Яхонтова.

Что такое финмодель компании?

Самое распространенное определение – таблица с ключевыми показателями бизнеса: от данных по привлечению клиента до выручки. Благодаря ей можно рассчитать прибыль и остатки денег на счетах при изменении каких-либо параметров.



Самое полезное, что может показать финансовая модель компании, – это влияние конкретного показателя на конечный результат. При правильно составленной таблице вы сможете менять одну или несколько метрик, например, «конверсию в заявку» или «количество переходов на сайт», а вся остальная часть будет пересчитываться автоматически. В итоге вы заметите, насколько конкретный показатель влияет на финансовый результат.

Обычно модель строят в Google Таблицах или Excel, и нужна она каждому бизнесу.

Что входит в финансовую модель?

Перед построением финмодели проводятся расчёты по выручке и учитываются все расходы конкретного бизнеса. В итоге для построения таблицы нужны взять несколько показателей.

Воронка продаж от момента привлечения клиента до покупки. В модель закладывают количество переходов на сайт или посетителей в магазин, средний чек покупателя, стоимость привлечения заказчика.

Выручка от всех подразделений.

Постоянные и переменные расходы. В таблице указывают все нынешние и будущие расходы.

Амортизация и налоги.

Чистая прибыль. Закладывают сумму, которую компания планирует заработать за указанный период.

Денежный поток. Высчитывают сумму, которая будет у компании на счетах на конец периода.

Баланс. Отмечают, как будет развиваться компания и под какой процент работают вложенные деньги.

Оборотный капитал. В таблице указывают дебиторскую и кредиторскую задолженности.

Для составления финплана понадобятся расчёты по выручке и данные по расходам

Как работает финансовая модель компании?

Рассмотрим финмодель на примере оптово-розничной компании. Важно понимать, что в зависимости от специфики предприятия, таблицы будут различаться.



В первом варианте показатель «конверсия в заявку» находится на уровне в 7%. При таком раскладе во втором квартале компания столкнётся с кассовым разрывом в 904 тысячи рублей. И это лучший сценарий, если не произойдет никаких других форс-мажоров.



Такой ситуации нужно избежать. Нужно понять, какой показатель изменился, чтобы и результат стал другим.

Во втором квартале происходит кассовый разрыв

Если компания поднимет конверсию в заявку с 7% до 9%, то во втором квартале чистая прибыль увеличится с 6,1 миллиона рублей до 7,1 миллиона. В этом случае на конец периода у компании останется 251 тысяча рублей и не будет никаких кассовых разрывов.



При этом важно регулировать не только доходную, но и расходную часть. Например, если компания планирует нанимать новых сотрудников или менять сайт, на это потребуются дополнительные деньги.

При изменении конверсии в заявку на 2% кассовый разрыв можно избежать

После проработки нескольких сценариев собственник может понять, какие показатели для его бизнеса наиболее критичны. Следующим шагом стоит ответить на два вопроса:

кто ответственный за «нужный» показатель;

что стоит изменить, чтобы его увеличить.

Например, если конверсия в заявку небольшая, стоит прослушать звонки менеджеров, а затем при необходимости изменить скрипт продаж.

Как использовать финмодель при планировании года?

Первым шагом пропишите три сценария:

пессимистичный – в нём сбываются все возможные риски;

оптимистичный – в нём исключают все угрозы;

реалистичный ― вариант посередине, где учитывают только самые вероятные риски.

Реалистичный сценарий можно взять за основу бюджета на следующий год. При этом следует выбрать адекватную финансовую цель, чтобы для её достижения хватило мощностей: людей, капитала и производства.



Вторым шагом определите ключевые показатели бизнеса – те, которые сильнее других влияют на чистую прибыль компании. Отдельно проработайте мероприятия для их достижения, назначьте ответственных и отслеживайте изменения, чтобы своевременно корректировать курс.