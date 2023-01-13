Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День работника прокуратуры Российской Федерации!
🕑 Исторические события дня:
1820 – В Англии основано Королевское Астрономическое общество
1936 – Основано добровольное спортивное общество «Локомотив»
1945 – Началась Висло-Одерская наступательная операция советских войск
1950 – В СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж
1998 – В Париже подписан Протокол о запрете клонирования человека
🌍 Главное
• $/€ вниз: 69,02/74,13 ₽
• Таиланд введёт туристический сбор с июня 2023-го для развития туризма и страховки отдыхающих
• Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked 1 февраля
• Разработчик ChatGPT открыл приём заявок на ранний доступ к платной версии
• Франчайзи KFC в РФ попросили правительство приостановить продажу местного бизнеса ижевской компании
• Штатные сотрудники Microsoft в США получат неограниченные отпуска
• РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м
• Минфин и ЦБ предложили меры по развитию венчурного рынка в РФ — обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов
• Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования в РФ
• Заведения общепита не смогли нарастить выручку в период новогодних каникул
• В 2022-м объём вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году
• По итогам 2022-го РФ авиакомпании получат из бюджета рекордную компенсацию за керосин — около 100 млрд ₽
• В 2022-м россияне купили рекордное количество физического золота: Сбер, ВТБ, ПСБ, МКБ и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 тонн
• «Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом
• Apple запланировала выпустить MacBook Pro c сенсорным экраном в 2025-v
• Subway рассматривает продажу бизнеса при оценке в $10 млрд
• Twitter задумался о продаже никнеймов для увеличения выручки соцсети
• СК возбудил уголовное дело против руководства авиакомпании Azur Air
• «Яндекс Маркет» начал продавать электроинструменты под собственным брендом Nocord
• В кинотеатрах «Киномакс», «Мираж синема» и «Премьер-зал» начали показывать сиквел «Аватара» без прокатного удостоверения
• VK попросила часть уехавших сотрудников вернуться в РФ из-за «специфики работы»
🔬 Наука и техника
• Ученые предположили, что зеленый чай может замедлять старение
• Почему 25 лет назад ввели запрет на клонирование человека и как используется эта технология сегодня
• Океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м
• Древние деревья каури запечатлели последний коллапс магнитного поля Земли
• Биологи назвали самую умную породу собак
🎭 Культура
• Twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»
• Постановщик «Бэтмена» подтвердил, что всё ещё работает над сиквелом
• Белла Рэмси прокомментировала критику её образа Элли в The Last of Us
• Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно
• Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной апроприации
• Группа U2 перезаписала 40 старых песен для нового альбома «Songs of Surrender»
• Финал «Острых козырьков» могут изменить из-за обвинений в адрес актера Андерсона
🥇 Спорт
• «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании
• «Ман Сити» вылетел в 1/4 Кубка лиги, проиграв «Саутгемптону»
• «Милан» выбыл из Кубка Италии, в большинстве проиграв «Торино» Миранчука
• КХЛ: «Авангард» проиграл «Ак Барсу», «Локомотив» уступил «Трактору», «Куньлунь» победил минское «Динамо»
• Кубок мира. Индивидуальная гонка: Йоханнес Бо победил, Кристиансен – 2-й, Фак – 3-й
• НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Торонто» одолел «Нэшвилл», «Эдмонтон» забил 6 голов «Анахайму»
• Голы Месси и Экитика принесли «ПСЖ» победу над «Анжером»
• НБА: 41+12 от Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Нового Орлеана», «Денвер» крупно победил «Финикс»
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