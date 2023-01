Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День работника прокуратуры Российской Федерации!

🕑 Исторические события дня:

1820 – В Англии основано Королевское Астрономическое общество

1936 – Основано добровольное спортивное общество «Локомотив»

1945 – Началась Висло-Одерская наступательная операция советских войск

1950 – В СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж

1998 – В Париже подписан Протокол о запрете клонирования человека

🌍 Главное

• $/€ вниз: 69,02/74,13 ₽

• Таиланд введёт туристический сбор с июня 2023-го для развития туризма и страховки отдыхающих

• Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked 1 февраля

• Разработчик ChatGPT открыл приём заявок на ранний доступ к платной версии

• Франчайзи KFC в РФ попросили правительство приостановить продажу местного бизнеса ижевской компании

• Штатные сотрудники Microsoft в США получат неограниченные отпуска

• РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м

• Минфин и ЦБ предложили меры по развитию венчурного рынка в РФ — обязать госкомпании закупать продукцию инновационных стартапов

• Операторам связи удалось наладить поставки телеком-оборудования в РФ

• Заведения общепита не смогли нарастить выручку в период новогодних каникул

• В 2022-м объём вложений в развивающиеся российские ИТ-компании снизился на 57% год к году

• По итогам 2022-го РФ авиакомпании получат из бюджета рекордную компенсацию за керосин — около 100 млрд ₽

• В 2022-м россияне купили рекордное количество физического золота: Сбер, ВТБ, ПСБ, МКБ и «Тинькофф банк» продали суммарно 57 тонн

• «Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом

• Apple запланировала выпустить MacBook Pro c сенсорным экраном в 2025-v

• Subway рассматривает продажу бизнеса при оценке в $10 млрд

• Twitter задумался о продаже никнеймов для увеличения выручки соцсети

• СК возбудил уголовное дело против руководства авиакомпании Azur Air

• «Яндекс Маркет» начал продавать электроинструменты под собственным брендом Nocord

• В кинотеатрах «Киномакс», «Мираж синема» и «Премьер-зал» начали показывать сиквел «Аватара» без прокатного удостоверения

• VK попросила часть уехавших сотрудников вернуться в РФ из-за «специфики работы»

🔬 Наука и техника

• Ученые предположили, что зеленый чай может замедлять старение

• Почему 25 лет назад ввели запрет на клонирование человека и как используется эта технология сегодня

• Океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м

• Древние деревья каури запечатлели последний коллапс магнитного поля Земли

• Биологи назвали самую умную породу собак

🎭 Культура

• Twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»

• Постановщик «Бэтмена» подтвердил, что всё ещё работает над сиквелом

• Белла Рэмси прокомментировала критику её образа Элли в The Last of Us

• Звезда «Эйфории» назвала причину ухода из порно

• Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной апроприации

• Группа U2 перезаписала 40 старых песен для нового альбома «Songs of Surrender»

• Финал «Острых козырьков» могут изменить из-за обвинений в адрес актера Андерсона

🥇 Спорт

• «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании

• «Ман Сити» вылетел в 1/4 Кубка лиги, проиграв «Саутгемптону»

• «Милан» выбыл из Кубка Италии, в большинстве проиграв «Торино» Миранчука

• КХЛ: «Авангард» проиграл «Ак Барсу», «Локомотив» уступил «Трактору», «Куньлунь» победил минское «Динамо»

• Кубок мира. Индивидуальная гонка: Йоханнес Бо победил, Кристиансен – 2-й, Фак – 3-й

• НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Торонто» одолел «Нэшвилл», «Эдмонтон» забил 6 голов «Анахайму»

• Голы Месси и Экитика принесли «ПСЖ» победу над «Анжером»

• НБА: 41+12 от Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Нового Орлеана», «Денвер» крупно победил «Финикс»