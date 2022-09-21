Секрет на миллион о любом физлице

Сегодня затрону такую скользкую тему, которая касается безопасности и мошенничества. На практике проверкой сотрудников занимается обычно специальный отдел — служба безопасности (СБ). При этом на обработку персональных данных обязательно нужно получать соответствующее разрешение (ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).

Самостоятельно копаться в чужом грязном белье не самое приятное занятие, но иногда лучше перестраховаться и изначально выяснить правду, чем оказаться обманутым и нести финансовые убытки. В эпоху цифровизации для проверки подноготной граждан существует немало сервисов, позволяющих «пробить» человека совершенно бесплатно.

Итак, где и что можно проверить:

паспорт по серии и номеру на подлинность на сайте ГУ МВД (http://сервисы.гувм.мвд.рф/) или на сайте ЕГРЮЛ раздел «Проверка паспортов» (http://egrul.ru/pasports.html);

по серии и номеру на подлинность на сайте ГУ МВД (http://сервисы.гувм.мвд.рф/) или на сайте ЕГРЮЛ раздел «Проверка паспортов» (http://egrul.ru/pasports.html); диплом об образовании на сайте Федерального реестра о документах об образовании (https://obrnadzor.gov.ru/);

на сайте Федерального реестра о документах об образовании (https://obrnadzor.gov.ru/); ИНН проверяется на сайтах ЕГРЮЛ (https://www.egrul.ru/) или сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/);

проверяется на сайтах ЕГРЮЛ (https://www.egrul.ru/) или сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/); водительское удостоверение на сайте ГИБДД (http://гибдд.рф/check/driver).

Нелишним будет проверить наличие кредитов у будущего партнера. Так вы сумеете понять, его финансовые возможности и потребности.

Между прочим, лайфхак пригодится не только работодателям, но и девушкам в активном поиске, чтобы избежать отношений с каким-нибудь закредитованным аферистом:

сервис проверки контрагентов и сотрудников (http://unirate24.ru/ ), он позволит выяснить наличие кредитных задолженностей , первые две проверки можно сделать бесплатно, далее по расценкам портала;

, первые две проверки можно сделать бесплатно, далее по расценкам портала; ведомственный розыск приставами на сайте ФССП ( http://fssprus.ru/iss/ip_search ).

Если речь о директоре фирмы, то проверьте не входит ли он в список дисквалифицированных лиц. Иначе, фирму, принявшую дисквалифицированного ранее директора, ждут неприятности (ст. 14.23 КоАП РФ). Причем незнание от ответственности не освобождает.

Если в организации работает сотрудник из «черного списка», который ранее занимался обналичкой или руководил однодневкой, то предприятию грозят приостановка деятельности и блокировка счетов (ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Проверить не числится ли гражданин в списке дисквалифицированных лиц можно на — сайте ФНС в разделе Электронный сервис «Прозрачный бизнес» ФНС (https://pb.nalog.ru/ ),

а также не находится ли он в статусе массового руководителя на сайте ФНС (http://service.nalog.ru/mru.do).

На отсутствие преступной деятельности человека можно пробить по паспорту:

Международный розыск на — сайте Интерпола, раздел Wanted Persons interpol.int (https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices );

Федеральный розыск на сайте МВД (https://xn—b1aew.xn—p1ai/wanted );

Список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга (https://fedsfm.ru/documents/terr-list );

Ведомственный розыск ФСИН на сайте ФСИН (http://fsin.su/criminal);

Участие в судопроизводстве на сайте ГАС России «Правосудие» (http://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html);

Имущество в залоге на сайте Федеральной нотариальной палаты (http://www.reestr-zalogov.ru/state );

Банкротство на сайте единый федерального реестра сведений о банкротстве;

Неоплаченные штрафы на сайте ГИБДД (http://гибдд.рф/check/driver).

Список интернет ресурсов далеко не полный, кроме приведенных выше сайтов, на которых информация предоставляется бесплатно, имеются и платные сервисы.

А вот проанализировать, есть ли у соискателя вредные привычки придется самостоятельно. Если человек зарегистрирован в соцсетях, то внимательно проанализируйте его аккаунт. Нет ли у него частых фото с бокалом в руках, соответствует ли то, что он себе рассказал картинке в сети. Вдруг окажется, что милая женщина, которую вы рассматриваете на роль няни для детей, подписана в соцсети на группу сатанистов или скинхедов. Думаю, ход мысли, вы поняли.

Для продвинутых можно порекомендовать чат-боты в телеграм, их немало. Но будьте осторожны, чтобы не нарушить закон. Один из самых известных чат-бот используемый для подобных целей «Глаз Бога», официально под запретом Роскомнадзора с середины 2021 года.

Под конец расскажу вам забавный случай из своей практики. Дело было несколько лет назад, я еще трудилась в найме, устроилась на должность главбуха на крупный машиностроительный завод. В первые дни работы мне по регламенту нужно было познакомиться и обсудить взаимное сотрудничество тет-а-тет, с руководителем каждого подразделения завода, в том числе и с начальником СБ.

Ко мне в кабинет приходит суровый мужчина, средних лет, мы проговариваем рабочие моменты. Но тут он неожиданно невпопад подмигивает мне глазом. Вначале, я подумала: «Ну нет! Показалось». Потом через время, наблюдаю за ним, он еще раз мне подмигнул, причем с совершенно невозмутимым лицом. И в этот раз мне точно не показалось. Я думаю: «Да, уж. Как реагировать? Я же вроде не секретарем устроилась на работу...». В общем мы с ним побеседовали, но от встречи у меня остался странный осадок. Тем более на прощанье, выходя из кабинета, он подмигнул мне еще раз, уже с улыбкой...

Потом пообщавшись с коллективом я узнала, что начальник службы безопасности служил ранее в горячих точках, имел ранения. А нервный тик в виде подмигивания одним глазом у мужчины начинался во время общения, если он сам волновался или смущался. Вот такая юморная и конфузная история.

Так что не стоит торопиться с выводами о человеке, если не обладаешь о нем достаточным количеством информации. Кстати, сбэшник из моего рассказа в итоге оказался мужчиной интеллигентным и вполне доброжелательным. Желаю, чтобы на вашем пути встречалось как можно меньше мошенников и пройдох!

Анонс следующего моего поста: «5 законных способов снижения НДС», не пропустите!