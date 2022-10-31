13 самых опасных манипуляций: «личная выгода»

В прошлых публикациях мы рассмотрели манипуляции:

1. «Плохой человек – плохой аргумент», такую манипулою еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

Напомним, что универсальным способом отражения манипуляции всегда будет возврат к теме обсуждения или цели обсуждения. Можно всегда оппоненту напомнить, что тема обсуждения другая (не личность оппонента и не его поведение), а другая и предложить к ней вернуться. Кстати, в случае «личной выгоды» парирование таким способом не всегда хорошо работает, но может использоваться для дополнительных ответов манипулятору.

Третий вид манипуляции «Личная выгода»

Обвинение в личной выгоде политика зачастую делает его «хромой уткой», хотя все так или иначе за свой труд что-то получают: деньги, популярность, внимание, влияние, интересные контакты и т.д. Тем не менее, сила аргумента такова, что у большинства внимание переключается. Большинство людей очень любят говорить и думать о деньгах, здоровье и об общении.

Манипуляции «Личная выгода» применяются не только в политике, но и там, где большое значение имеет экономика, финансы. В сфере менеджмента и учета мы также часто слышим такие манипуляции, поэтому очень важно уметь их видеть, а также правильно отвечать, парировать на них.

Этот вид манипуляции так действен, т.к. часто собеседника при нем обвиняют в неискренности. Т.е. вот он лжет, заявляет манипулятор, мы знаем, что на самом деле он хочет другого.

Такой тип манипуляции очень близок к газлайтингу.

Газлайтинг – очень опасный вид психологического насилия, когда человеку приписываются слова, чувства, которых не говорил и не испытывал, либо говорят о психологической неполноценности человека и потом жестко за это критикуют. Далее, думаю, мы вернемся еще к газлайтингу и расскажем о нем подробней.

Пример:

«Интересно, кто ему заплатил за этот пост? Хотя и так понятно...»

На такой вид манипуляции лучше никогда не отвечать ответным обвинением, т.к. вы в этом случае попадетесь на удочку манипулятора и действуете по его сценарию. В ответ на такую манипуляцию рекомендуется – согласие и доведение до абсурда обвинения или намека обвинения.

Согласие при парировании такой манипуляции можно преувеличить, сделать смешным, абсурдным:

Конечно понятно, мне платит ЦРУ, Госдеп США и Моссад, а также всем понятно, что за вами следят, особенно за вашими текстами в социальных сетях, чтобы ликвидировать немедленно. Посмотрите, никто не стоит за спиной сейчас? Вы давно проверяли компьютер на вирусы и трояны?

Дополнительные примеры

1. Вы так отстаиваете эту позицию, вы, наверное, получаете за это откат?

2. Скажите правду, вы хотите нанять еще одного бухгалтера к нам, чтобы его родители вас поблагодарили?

Иногда при этом виде манипуляции не происходит прямого обвинения, делается намек в вашей неискренности, корысти, примеры:

3. Теперь понятно, что вы не просто так все время просили премии и набавки, видно, что новая шуба из натурального меха и зарубежная поездка были куплены за наш счёт.

4. Ну да, конечно, вы увеличиваете план закупок на следующий год, раздуваете расходы, это для того, чтобы больше всего контролировать или есть еще какие-то выгоды у вас?

При парировании таких манипуляций никогда нельзя оправдываться, т.к. это подрывает ваш авторитет, делает вас уязвимым, также ни в коем случае нельзя ответных выпадов и проявлять ответную агрессию. И первый способ (оправдание) и второй (ответная агрессия), заставляют вас действовать по сценарию манипулятора. Небольшой диалог в русле, заданном манипулятором, приведет к тому, что цели и темы беседы никогда не будут обсуждены, никто не увидит конечного результата.

Единственный способ противостоять такой манипуляции – довести обвинение до абсурда , для этого можно преувеличить размер выгоды, либо круг тех, кто получает выгоды и т.п.

Примеры ответов:

1. Да, конечно! Мне буквально платят за каждую букву написанного, причем, даже за мои мысли и идеи, о которых даже не успел подумать, там же работает целое Министерство правды, которое тщательно следит за тем, что мы все думаем и как правильно.

2. Ну да, я будут брать с родителей калым, как с потенциальной невесты, кроме того, я буду требовать барщину и оброк, так же было принято на Руси много веков, что же мне еще остается делать? Барыня, так барыня!

3. Конечно, и не только шуба и поездка, еще каждый день завтрак, обед и ужин не только меня, но и моей дочери, помощь маме, расходы на лекарства, походы в кино – всё это и многое другое я трачу на заработанные премии и заслуженную заработную плату. Кстати, я планирую еще отправится в кругосветное путешествие.

4. Безусловно, выгоды тут есть, все сотрудники, которые получат закупаемые товары, продукты и услуги, получат результаты работ по договорам, будут мне благодарно до конца жизни, наверное, все и поставщики, и сотрудники мне заплатят откаты, несмотря на всю систему контроля и на то, что не подписываю никаких контрактов, актов и накладных, я же использую магию, чтобы получить выгоду.

Конечно, нужно учитывать уровень культуры и историю взаимоотношений с манипуляторами, чтобы выбрать нужную тональность, стиль ответа. В примерах ответов приведены немного утрированные способы, которые могут не всегда и везде подойти.

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, и мы могли бы их разобрать.

Следующий тип манипуляции: «Невежество».