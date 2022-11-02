Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

Ранее мы уже опубликовали тексты о следующих манипуляций:

1. «Плохой человек – плохой аргумент», такую манипулою еще называют прямой атакой. Такую манипулою еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

3. «Личная выгода». При такой манипуляции ваш оппонент переключает внимание на вашу выгоду, причем поучается, что вы неискренни. Такие манипуляции особенно опасны публичны.

Четвертый вид манипуляции «Невежество»

Четвертый вид манипуляции «Невежество». Кстати, этот вид манипуляции очень часто встречается у людей. Многие себя считают умней, главней, сильней, опытней и т.д., а некоторые очень любят всех поучать и наставлять.

Часто при такой манипуляции оппоненты употребляют специальные термины, иностранные слова, делают так, чтобы вы ничего не поняли и вам стало стыдно, что вы ничего не знаете. Зачастую этот вид манипуляции встречается в высокообразованной среде. Иногда манипуляторы даже выдумывают слова или законы, чтобы показать, что они умней и выше вас

Примеры

1. «Всем давно известно, что...»

2. «Да вы „Википедию“ почитайте для начала, там всё написано...»

3. «Известный закон экономической теории подтверждает моё мнение»

4. «О чем можно говорить с вами, если вы не читали даже закона о бухгалтерском учете?»

5. «Без третирования рекламы качественного PR и SMM невозможно. Нам нужно срочно рассмотреть бюджет на это».

Н.Непряхин предлагает при таком виде манипуляции не стесняться признавать того, что вы чего-то не знаете, т.к. именно стыд – «целевая эмоция» манипулятора. А далее вы просите объяснить и показать, как связано сказанное манипулятором с предметом обсуждения.

Примеры ответов

1. Я не знаю о чём вы говорите, познакомьте меня с ними, пожалуйста.

2. И что там написано по этому поводу? Как это связано с предметом обсуждения?

3. В чём состоит этот закон? Как он связан с предметом обсуждения?

4. Стоп! Мы же говорили с вами о проводках по 20 счету, причем тут закон о бухучете? Как вообще этот закон связан с конкретными проводками?

5. Мы понимаем, что важно планировать бюджет, но наше предприятие как-то 20 лет успешно жило без SMM и PR, не могли бы вы показать, как увеличатся наши прибыли, если мы будет тратить деньги на это. И да, не все знают, что такое третирование, SMM и PR – неплохо, чтобы вы подготовили доклад с презентацией, чтобы сотрудники понимало, о чем идет речь?

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, и мы могли бы их разобрать.

Следующий тип манипуляции: «А что у вас руки дрожат?».