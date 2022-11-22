Как избежать переквалификации работы с самозанятыми в трудовые отношения?

Если отношения сторон договора фактически складывается как трудовые, то независимо от их юридического оформления, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов содержащих нормы трудового права.
Основание: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 N Ф04-6957/2021 по делу N А46-5115/2021
Вывод: при заключении договора с самозанятым, мы должны проанализировать, действительно ли отношения складываются как с физическим лицом – исполнителем или это трудовые отношения.
9 ошибок при заключении договора с самозанятым
1. В предмете договора закреплена трудовая функция: работник лично выполняет работы определенного рода, а не разовое задание заказчика.
- Почему опасно?
Потому что трудовой договор – это процесс. Работник приходит на офис и получает за это заработную плату. Вы платите ему за то, что он зачислен в штат, независимо от того как сотрудник выполняет свои обязанности. Да, есть инструменты по лишению премии, взысканиям при определенных обстоятельствах, но заработная плата все равно начисляется за отработанное время.
- А как правильно?
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) с физиком или самозанятым – это акцент на результат. В договоре ГПХ должна быть поставлена задача, срок выполнения, этапы сдачи и оплаты.
Например, заказали разработку сайта и прописали в договоре:
- срок 3 месяца
- ежемесячная поэтапная сдача работ
- предоплата 50%
- окончательный расчет в течении трех дней с момента подписания акта выполненных работ
Заключили рамочный договор (т.к. планируется регулярно обращаться по различным запросам) на услуги юриста и к договору оформили:
- техническое задание под каждую конкретную задачу с описанием этапов работ и оплат
- акт выполненных работ, подтверждая, что услуга оказана
2. В договоре отсутствует конкретный объем работ.
- Почему это риск?
Снова указание, что заинтересованность в процессе труда, а не в конечном результате.
3. Договором установлена ежемесячная фиксированная сумма оплаты труда.
- Как поступить если договор с бухгалтером, юристом, кадровиком и т.п?
По возможности избегать регулярных выплат в одном и том же размере. Составляете технические задания и акты с описанием объема оказанных услуг и расценок.
4. Договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку.
- Почему опасны формулировки:
– выполнение распоряжении работодателя
– дисциплинарная ответственность за нарушение сроков, качества выполнения
Это регулируется трудовым законодательством, т.е. в отношениях со штатными сотрудниками. В рамках договоров ГПХ исполнитель (самозанятый) по сути уже предприниматель, который может работать когда и где ему удобное. Важно, чтобы работа была выполнена в обозначенные сроки.
Если заказчик ставит условие о выполнении работы в офисе, например, он против, чтобы документы выносили за пределы компании?
Действительно, иногда есть такие требования от заказчика и в таком случае важно предусмотреть, чтобы оборудование было исполнителя. Если заказчик обеспечивает исполнителя канцтоварами, ноутбуком, блокнотами и т.д. и это длится, например, два-три месяца, то риск переквалификации повышается.
5. Договоры носят не разовый характер, а систематически заключается на длительный срок.
Чем короче срок работы с самозанятым, тем лучше.
6. Договором возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ.
7. Из условий договора следует, что обеспечен контроль со стороны работодателя.
- Почему опасно?
Например, ежедневный отчет исполнителя о проделанной работе. Говорит о регулярном контроле, намекая на фактически сложившиеся трудовые отношения между работодателем и сотрудником.
- А как правильно?
Можно обозначить некие контрольные точки, когда сверяется объем выполненной работы на соответствие задаче, качеству и т.д.
8. Обеспечение заказчиком исполнителя условиями труда.
Важно, чтобы самозанятый работал на собственном оборудовании.
9. Условием заключения договоров с физическими лицами является их регистрации в качестве самозанятого.
Особенно если при прекращении получения денежных средств от работодателя самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета.
- Как это выявляется?
Анализ вакансий на сайтах, допрос самого физического лица.
Как доказывается наличие трудовых отношений с самозанятыми
Основание:
Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2019 N 304-КГ18-25124 по делу N А70-13715/2017
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 302-КГ17-382 по делу N А58-547/2016
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 N 01АП-86/2020 по делу N А43-5895/2019
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.09.2020 N Ф03-3529/2020 по делу N А51-23858/2019
Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674
Письмо ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@
1. Письменные доказательства:
- оформленный пропуск на территорию работодателя
- журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу
2. Документы кадровой деятельности:
- графики работы (сменности)
- графики отпусков
- документы о направлении работника в командировку
- возложения на него обязанности по обеспечению пожарной безопасности
- договор о полной материальной ответственности работника
3. Документы по заработной плате:
- расчетные листы о начислении заработной платы
- ведомости выдачи денежных средств
- сведения о перечисление денежных средств на банковскую карту работника
4. Документы хозяйственной деятельности работодателя:
- заполняемые или подписываемые работником товарные накладные и т.п.
- копии кассовых книг о полученной выручке
- путевые листы
- заявки на перевозку груза
- акты выполненных работ
- переписка сторон спора, в т.ч. по электронной почте
5. Документы по охране труда:
- подпись в журнале регистрации проведения инструктажа на рабочем месте
- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда
- направление на медицинский осмотр
- акт медицинского осмотра
- карта специальной оценки условий охраны труда
- свидетельские показания
- аудио и видео записи
6. Компания – единственный или основной заказчик самозанятого.
Конечно, риск переквалификации увеличивается при наличии совокупности факторов.
Что необходимо сделать при заключении договора с самозанятым?
1. Убедиться, что компания не имела трудовых отношений последние два года.
Нельзя уволить сотрудника и сразу же заключить договор как с самозанятым
Рискованно увольнение из одной компании и работа в другой как с самозанятым среди взаимозависимых лиц. в группе компаний.
2. Самозанятый должен предоставить справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, в договоре важно зафиксировать статус.
Хотя законодательно нет такой обязанности, но чтобы избежать рисков того, что физическое лицо не зарегистрировано – запросите справку или самостоятельно проверьте на сайте.
Проверить самостоятельно статус самозанятого можно на сайте ФНС. «Проверить статус налогоплательщика НПД»
https://npd.nalog.ru/check-sta...
3. Предусмотреть обязанность после каждой оплаты предоставлять чека из специального приложения. При отсутствии передачи чека – устанавливать штраф.
4. Выполнение обязанностей по договору фиксировать актом выполненных работ.
Рекомендации, изложенные в данной статье, дают четкое понимание как правильно сотрудничать с самозанятым. Злоупотребление данной формой работы с физическим лицом приведет к существенным последствиям в виде доначисления страховых взносов (стандартный тариф 30%) и НДФЛ (13%).
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