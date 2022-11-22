Как избежать переквалификации работы с самозанятыми в трудовые отношения?

Если отношения сторон договора фактически складывается как трудовые, то независимо от их юридического оформления, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов содержащих нормы трудового права.

Основание: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 N Ф04-6957/2021 по делу N А46-5115/2021

Вывод: при заключении договора с самозанятым, мы должны проанализировать, действительно ли отношения складываются как с физическим лицом – исполнителем или это трудовые отношения.

9 ошибок при заключении договора с самозанятым

1. В предмете договора закреплена трудовая функция: работник лично выполняет работы определенного рода, а не разовое задание заказчика.

Почему опасно?

Потому что трудовой договор – это процесс. Работник приходит на офис и получает за это заработную плату. Вы платите ему за то, что он зачислен в штат, независимо от того как сотрудник выполняет свои обязанности. Да, есть инструменты по лишению премии, взысканиям при определенных обстоятельствах, но заработная плата все равно начисляется за отработанное время.

А как правильно?

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) с физиком или самозанятым – это акцент на результат. В договоре ГПХ должна быть поставлена задача, срок выполнения, этапы сдачи и оплаты.

Например, заказали разработку сайта и прописали в договоре:

срок 3 месяца

ежемесячная поэтапная сдача работ

предоплата 50%

окончательный расчет в течении трех дней с момента подписания акта выполненных работ

Заключили рамочный договор (т.к. планируется регулярно обращаться по различным запросам) на услуги юриста и к договору оформили:

техническое задание под каждую конкретную задачу с описанием этапов работ и оплат

акт выполненных работ, подтверждая, что услуга оказана

2. В договоре отсутствует конкретный объем работ.

Почему это риск?

Снова указание, что заинтересованность в процессе труда, а не в конечном результате.

3. Договором установлена ежемесячная фиксированная сумма оплаты труда.

Как поступить если договор с бухгалтером, юристом, кадровиком и т.п?

По возможности избегать регулярных выплат в одном и том же размере. Составляете технические задания и акты с описанием объема оказанных услуг и расценок.

4. Договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку.

Почему опасны формулировки:

– выполнение распоряжении работодателя

– дисциплинарная ответственность за нарушение сроков, качества выполнения

Это регулируется трудовым законодательством, т.е. в отношениях со штатными сотрудниками. В рамках договоров ГПХ исполнитель (самозанятый) по сути уже предприниматель, который может работать когда и где ему удобное. Важно, чтобы работа была выполнена в обозначенные сроки.

Если заказчик ставит условие о выполнении работы в офисе, например, он против, чтобы документы выносили за пределы компании?

Действительно, иногда есть такие требования от заказчика и в таком случае важно предусмотреть, чтобы оборудование было исполнителя. Если заказчик обеспечивает исполнителя канцтоварами, ноутбуком, блокнотами и т.д. и это длится, например, два-три месяца, то риск переквалификации повышается.

5. Договоры носят не разовый характер, а систематически заключается на длительный срок.

Чем короче срок работы с самозанятым, тем лучше.

6. Договором возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ.

7. Из условий договора следует, что обеспечен контроль со стороны работодателя.

Почему опасно?

Например, ежедневный отчет исполнителя о проделанной работе. Говорит о регулярном контроле, намекая на фактически сложившиеся трудовые отношения между работодателем и сотрудником.

А как правильно?

Можно обозначить некие контрольные точки, когда сверяется объем выполненной работы на соответствие задаче, качеству и т.д.

8. Обеспечение заказчиком исполнителя условиями труда.

Важно, чтобы самозанятый работал на собственном оборудовании.

9. Условием заключения договоров с физическими лицами является их регистрации в качестве самозанятого.

Особенно если при прекращении получения денежных средств от работодателя самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета.

Как это выявляется?

Анализ вакансий на сайтах, допрос самого физического лица.

Как доказывается наличие трудовых отношений с самозанятыми

Основание:

Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2019 N 304-КГ18-25124 по делу N А70-13715/2017

Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 302-КГ17-382 по делу N А58-547/2016

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 N 01АП-86/2020 по делу N А43-5895/2019

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.09.2020 N Ф03-3529/2020 по делу N А51-23858/2019

Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674

Письмо ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@

1. Письменные доказательства:

оформленный пропуск на территорию работодателя

журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу

2. Документы кадровой деятельности:

графики работы (сменности)

графики отпусков

документы о направлении работника в командировку

возложения на него обязанности по обеспечению пожарной безопасности

договор о полной материальной ответственности работника

3. Документы по заработной плате:

расчетные листы о начислении заработной платы

ведомости выдачи денежных средств

сведения о перечисление денежных средств на банковскую карту работника

4. Документы хозяйственной деятельности работодателя:

заполняемые или подписываемые работником товарные накладные и т.п.

копии кассовых книг о полученной выручке

путевые листы

заявки на перевозку груза

акты выполненных работ

переписка сторон спора, в т.ч. по электронной почте

5. Документы по охране труда:

подпись в журнале регистрации проведения инструктажа на рабочем месте

удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

направление на медицинский осмотр

акт медицинского осмотра

карта специальной оценки условий охраны труда

свидетельские показания

аудио и видео записи

6. Компания – единственный или основной заказчик самозанятого.

Конечно, риск переквалификации увеличивается при наличии совокупности факторов.

Что необходимо сделать при заключении договора с самозанятым?

1. Убедиться, что компания не имела трудовых отношений последние два года.

Нельзя уволить сотрудника и сразу же заключить договор как с самозанятым

Рискованно увольнение из одной компании и работа в другой как с самозанятым среди взаимозависимых лиц. в группе компаний.

2. Самозанятый должен предоставить справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход, в договоре важно зафиксировать статус.

Хотя законодательно нет такой обязанности, но чтобы избежать рисков того, что физическое лицо не зарегистрировано – запросите справку или самостоятельно проверьте на сайте.

Проверить самостоятельно статус самозанятого можно на сайте ФНС. «Проверить статус налогоплательщика НПД»

https://npd.nalog.ru/check-sta...

3. Предусмотреть обязанность после каждой оплаты предоставлять чека из специального приложения. При отсутствии передачи чека – устанавливать штраф.

4. Выполнение обязанностей по договору фиксировать актом выполненных работ.

Рекомендации, изложенные в данной статье, дают четкое понимание как правильно сотрудничать с самозанятым. Злоупотребление данной формой работы с физическим лицом приведет к существенным последствиям в виде доначисления страховых взносов (стандартный тариф 30%) и НДФЛ (13%).

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