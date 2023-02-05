Как зафиксировать в учетной политики учет НМА по ФСБУ 14/2022?

Лимит по нематериальным активам

В учетной политике необходимо установить стоимостной лимит для отнесения объекта к нематериальным активам. Если его не установить, то все объекты, которые обладают признаками НМА, нужно будет учитывать на счете 04 и амортизировать. Исходя из практики удобнее установить такой же лимит, как в налоговом учете, – 100 000 рублей. Но если общая стоимость объектов, которые в этом случае станут малоценными, будет существенна для целей отчетности, то сумму лимита стоит снизить.

На основании стоимостного лимита необходимо организовать контроль за наличием и движением нематериальных активов, стоимость которых ниже лимита и расходы на создание или приобретение которых списываются единовременно. Это можно сделать с помощью забалансовых счетов либо специального регистра.

Если выбрали контроль с помощью регистра, то внесите сразу две правки. Во-первых, пропишите это в самой учетной политике. Во-вторых, утвердите форму регистра в приложении к учетной политике. Если выбираете контроль за балансом, то также нужно поправить учетку в двух местах. Во-первых, прописать это в теле самой учетной политики. Во-вторых, добавить забалансовый счет в рабочий план счетов (например, счет 013 "Малоценные НМА в эксплуатации").

В учетной политике необходимо закрепить порядок контроля движения и наличия объектов, которые в принципе не отвечают критериям их отнесения к нематериальным активам. Это касается, например, средств индивидуализации, созданных собственными силами. Используйте те же подходы, что и для НМА стоимостью ниже лимита. То есть пропишите, как будете контролировать их: за балансом или в отдельном регистре. Внесите дополнения в рабочий план счетов. Введите в него забалансовый счет 014 «Объекты, не относящиеся к НМА, в эксплуатации».

Виды и группы нематериальных активов

Если в компании больше двух разнородных НМА, утвердите в учетной политике виды и группы НМА исходя из сходного характера их использования. Для каждой из них можно будет установить свой способ амортизации, учета и т. д. В пункте 12 ФСБУ 14/2022 предусмотрены следующие виды НМА:

произведения науки, литературы и искусства;

компьютерные программы;

базы данных;

изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

секреты производства (ноу-хау);

селекционные достижения;

лицензии и разрешения.

В рамках каждого вида установите группы нематериальных активов. Это целесообразно сделать, если у вас в учете числится большое количество объектов НМА одного вида. Например, вид нематериальных активов «Базы данных» можно разбить по следующим группам: «Бухгалтерские базы данных», «Юридические базы данных», «Кадровые базы данных», «Базы данных отдела продаж».

Как отразить порядок переоценки НМА в Учетной политике?

В учетной политике зафиксируйте способ оценки нематериальных активов после признания: на выбор или по первоначальной либо по переоцененной стоимость. Если выбрали учет по переоцененной стоимости, то зафиксируйте в учетной политике порядок переоценки.

Существенность. Чтобы сократить работу по переоценке, пропишите уровень, при котором отличие переоцененной стоимости объекта от его справедливой стоимости считается существенным. Например, 5% от балансовой стоимости НМА на момент переоценки (п. 19 ФСБУ 14/2022). Тогда делать проводки в бухучете нужно будет только по тем объектам, по которым превышен этот уровень. При меньшем отличии стоимость можно не корректировать.

Периодичность переоценки. Можно прописать, что переоценка проводится один раз на конец года либо чаще исходя из того, в какой степени справедливая стоимость нематериальных активов подвержена изменениям (п. 21 ФСБУ 14/2022). Это определяется на основании анализа данных прошлых периодов.

Вариант переоценки. Компания вправе пересчитывать отдельно первоначальную стоимость и накопленную амортизацию или же сразу балансовую стоимость НМА (п. 22 ФСБУ 14/2022). В первом варианте установите в учетной политике порядок расчета коэффициента пересчета. Например, он может рассчитываться как отношение справедливой стоимости НМА на дату переоценки к балансовой стоимости объекта на эту же дату.

Порядок списания накопленной дооценки. Ее можно списывать по мере начисления амортизации или при выбытии (п. 26 ФСБУ 14/2022). Способ должен быть единым для всех групп.

Амортизация нематериальных активов в Управленческой политике

По амортизации НМА в учетной политике пропишите целый блок: способы, начало и прекращение амортизации, периодичность начисления и проверка элементов амортизации. В большинстве своем эти положения аналогичны положениям по амортизации основных средств по ФСБУ 6/2020.

Начало и прекращение амортизации. Определите в учетной политике даты начала и прекращения начисления амортизации (п. 38 ФСБУ 14/2022). Есть два варианта. Первый – с даты признания или выбытия нематериальных активов. В этом случае пропишите порядок расчета амортизации за неполный месяц. Второй вариант – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или выбытия НМА.

Способ амортизации. Выберите один из трех способов начисления амортизации – линейный, способ уменьшаемого остатка или пропорционально выпуску (п. 39–41 ФСБУ 14/2022). Способ зависит от того, как организация определяет срок полезного использования активов. Если за основу берется временной интервал, то амортизация может рассчитываться линейным способом или способом уменьшаемого остатка (п. 40 ФСБУ 14/2022). Если срок службы определен в натуральном выражении, то амортизация рассчитывается пропорционально количеству выпущенной продукции, объему услуг или работ (п. 41 ФСБУ 14/2022).

При выборе способа уменьшаемого остатка пропишите в учетной политике порядок расчета амортизации. Для этого установите коэффициент ускорения. Также пропишите порядок списания стоимости нематериальных активов в конце срока службы объекта (п. 40 ФСБУ 14/2022).

Периодичность начисления амортизации. Пропишите в учетной политике, как часто вы будете начислять амортизацию – за месяц, квартал или год (п. 37 ФСБУ 14/2022, ч. 1 ст. 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). На практике удобнее выбрать месяц или квартал. Поскольку при начислении амортизации раз в год данные бухучета по балансовой стоимости основных средств в течение года, которые могут понадобиться банку или покупателю основного средства, будут неточными.

Пересмотр элементов амортизации. Установите в учетной политике порядок проверки элементов амортизации: срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа начисления амортизации, на соответствие условиям использования нематериальных активов (п. 42 ФСБУ 14/2022). Такая проверка проводится в конце года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов.

Пропишите в учетной политике особые обстоятельства. Например, перевод объекта в другую амортизационную группу. Для проверки таких элементов амортизации, как срок полезного использования и ликвидационная стоимость, можно установить уровень существенности, по достижении которого происходит корректировка.

Переход на ФСБУ 14/2022

По умолчанию на новые правила учета нематериальных активов переходят ретроспективно. То есть с пересчетом сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (п. 52 ФСБУ 14/2022). Этот способ можно не прописывать в учетной политике.

Упростить переход можно с помощью упрощенной ретроспективы, при которой не надо пересчитывать сравнительные показатели за прошлые годы (п. 53 ФСБУ 14/2022). Такой выбор уже надо прописать в учетной политике. Этот способ допустим, если полученные данные не будут существенно отличаться от тех, которые компания получила бы при полной ретроспективе.

Малые предприятия и некоммерческие организации без обязательного аудита, которые вправе вести бухучет упрощенными способами, могут перейти на ФСБУ 14/2022 перспективно. То есть применять новые правила только в отношении объектов, приобретенных или созданных после перехода. А по объектам, которые были приобретены или созданы до перехода, порядок учета не меняется (п. 55 ФСБУ 14/2022). Этот выбор также нужно прописать в учетной политике.

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