Учетная политика для управленческого учета

Как поставить управленческий учет?

Управленческий учет — это система сбора и агрегирования информации, необходимой для принятия управленческих решений. Отличается от бухгалтерского учета глубиной аналитики и скоростью обработки данных, а также тем, что учетную политику утверждает сама компания и ее собственники, без участия Минфина и ФНС.

Если в компании нет управленческого учета или менеджерам недостаточно информации, которую он дает, запланируйте проект по его постановке или реорганизации. Заручитесь поддержкой руководства. Проинформируйте о предстоящих изменениях сотрудников компании. Сформируйте рабочую группу проекта постановки или реорганизации управленческого учета.

Основные этапы проекта постановки управленческого учета:

Этап 1 — Выяснить, какая управленческая информация нужна менеджменту

Этап 2 — Сформулировать требования к системе управленческого учета

Этап 3 — Оценить действующую систему управленческого учета

Этап 4 — Разработать техническое задание на постановку или реорганизацию системы управленческого учета

Этап 5 — Создать или доработать регламенты управленческого учета, формы управленческой отчетности

Этап 6 — Решить, как автоматизировать управленческий учет. Поставить задачи специалистам по информационным технологиям и информационной безопасности

Этап 7 — Внедрить новую или доработать действующую учетно-информационную систему. Протестировать результаты

Составьте дорожную карту проекта постановки или реорганизации управленческого учета — то есть план реализации проекта. Определите основные этапы, сроки их исполнения и ответственных.

Как составить УП для управленческого учета?

Чтобы сформировать управленческую политику, сначала подготовьте укрупненный шаблон политики — определитесь, какие объекты учета планируете в ней раскрыть. Затем разработайте принципы и правила квалификации, признания и оценки объектов учета.

Шаблон управленческой учетной политики — таблица, в которой описаны основные группы объектов учета: активы, капитал, обязательства и т. д., смотрите пример в таблице 1. В дальнейшем на основе шаблона предстоит детализировать и подробнее описать объекты или функции управления.

Таблица 1

Чтобы детализировать объекты учета, выделите внутри каждой группы конкретные объекты. Например, в группе «Активы» объекты «Основные средства», «Нематериальные активы», «Дебиторская задолженность» и т. д. Отталкивайтесь от того, какая классификация принята в компании. Допустим, «Основные средства» классифицируете в зависимости от степени участия в производстве: «Основные средства производственного назначения» и «Основные средства общехозяйственного назначения». Такой подход позволит корректно отражать экономическую информацию в учете.

Многие компании рассматривают управленческий учет как систему не только сбора и обработки данных, но и планирования. То есть считается, что бюджетное управление — неотъемлемая часть управленческого учета. При таком подходе учетная политика будет определять принципы и правила не только учета, но и планирования.

Когда шаблон учетной политики для целей управленческого учета готов, его необходимо наполнить принципами и правилами. Сформулируйте, как квалифицировать, признавать и оценивать объекты учета. Для этого можно использовать традиционный текстовый вариант или таблицу.

Для разработки конкретный методологических решений по учету тех или иных объектов управленческого учета существует два основных варианта:

Первый — использовать общепринятые подходы: национальные (РСБУ) или международные (МСФО, US GAAP) стандарты учета и отчетности.

Второй — применить собственные, корпоративные стандарты.

Если сравнивать российские и международные стандарты, то последние предпочтительнее. Во-первых, экономическая логика МСФО более обоснована. Во-вторых, сближение с МСФО — общемировая тенденция и, если в дальнейшем ваша компания будет внедрять учет по МСФО, эту задачу решить будет намного проще.

Как совместить бухгалтерский и управленческий учет?

Если компании необходимо совместить управленческий учет с бухгалтерским, ведите первый из них на основе бухгалтерского плана счетов. Для целей управленческого учета предусмотрите более высокую детализацию и оперативность отражения данных.

Вести бухгалтерский и управленческий учет параллельно нецелесообразно. Лучше сначала отражать хозяйственные операции на основе первичных документов или их сканов в управленческой базе данных, а в бухгалтерскую выгружать только данные, которые необходимы для формирования бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерском учете некоторые расходы отражаются с опозданием и, как правило, из-за отсутствия первичных документов. Чтобы этого избежать и обеспечить оперативность управленческой отчетности, имеет смысл пересмотреть и по необходимости ужесточить систему документооборота.

Еще один способ повысить оперативность получения учетных данных при отсутствии подтверждающих документов от поставщиков — отражать расходы на основании справки-расчета, которую готовит бухгалтер или другой специалист компании.

Например, от арендодателя не поступили документы на оплату коммунальных услуг. В таком случае сотрудник бухгалтерии рассчитывает коммунальные расходы, ориентируясь на данные прошлого периода. На основании этого расчета расходы отражаются в учете. После получения документов от арендодателя сумма расходов корректируется.

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