Продажа земельного участка и НДФЛ

Ситуация: В 2021 году мной был разделен земельный участок, которым я владел более 5 лет, на два земельных участка, которые я продал. В 2022 году налоговый орган доначислил мне НДФЛ за продажу земельных участков и начислил штрафы по ст. 119 и 122 НК РФ. На сколько правомерны действия налогового органа, и что мне делать в данной ситуации с актом налоговой проверки?

1) Поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а первичный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Вышеуказанные разъяснения соответствуют выводам и позиции судебных органов, изложенным, в частности, в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2019 N 1357-О, от 18.07.2017 N 1726-О и от 13.05.2014 N 1129-О, в кассационном определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2018 N 48-КГ17-21 и в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2016 N 53-КГ16-16.

Это - официальная позиция, и налог НДФЛ здесь не отбить.

2) При подаче декларации НДФЛ-3 нам необходимо учесть: Имущественные вычеты предоставляются при продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, указанного в ст. 217.1 НК РФ, - в размере не более 1 000 000 руб. в целом за год для жилья, земли, дач и 250 000 руб. в целом за год для остальной недвижимости, либо в размере расходов, связанных с приобретением (получением) данного имущества (п. 3 ст. 214.10, ст. 216, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ);

Таким образом, за два проданных участка мы имеем права учесть имущественный налоговый вычет в размере 1000000 руб.

3) Необходимо указать в возражениях на акт, что нормы статей 119 и 122 НК РФ не могут применяться одновременно в качестве основания привлечения к ответственности за совершение одного и того же неправомерного действия.

Как мы видим, сейчас они недостаточно разграничены между собой. В результате лицо, совершившее одно правонарушение, может привлекаться одновременно и по ст. 122, и по ст. 119 НК РФ, то есть будет наказано дважды за одно и то же противоправное деяние. Об этом необходимо указать в возражениях по акту, которые должны быть представлены 6 декабря.

4) Необходимо указать в возражениях на акт на смягчающие обстоятельства (далее пример):

Хотелось бы отметить, что у меня есть смягчающие обстоятельства, а именно: