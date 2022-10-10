Судебная практика по налоговым спорам

Как ИП отбил претензии налоговой инспекции на 16 млн рублей НДС и налога на прибыль

Пример практики налоговых споров по ИП, когда дело даже не дошло до суда.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Пенсии

Отменили ограничение по удержаниям из пенсии не более 20%. Будут удерживать 50%

По закону об исполнительном производстве № 229-ФЗ у должника можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%. Это относится, в том числе, и к пенсиям. Но Минтруд установил для пенсий особый порог удержания – 20%. Это незаконно, сказал суд.

IT-компании

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

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Мероприятия

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Отчетность в ПФР

🍴 В форме СЗВ-СТАЖ работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ

В ближайшее время примут поправки в постановление правления ПФР с формой СЗВ-СТАЖ и порядком ее заполнения. В частности, туда добавят новые коды. Правила будет работать до 2023 года. С 2023 года формы СЗВ-СТАЖ не будет. Вместо нее будет форма ЕФС-1.

Бухгалтерский учет

Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих

Дебеты, кредиты, активы, пассивы, НДС — если вы только пришли в профессию бухгалтера, не пугайтесь этих слов. Смотрите наш мини-гайд, чтобы меньше косячить и более плавно войти в бухгалтерский рабочий ритм.

Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих
Фиксированные взносы ИП

🔁 Фиксированные взносы ИП текущего года налоговики зачитывают в счет долга по имущественным налогам физлица

Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам, которые отношение к бизнесу не имеют.

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