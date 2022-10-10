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Как ИП отбил претензии налоговой инспекции на 16 млн рублей НДС и налога на прибыль
Пример практики налоговых споров по ИП, когда дело даже не дошло до суда.
Пример практики налоговых споров по ИП, когда дело даже не дошло до суда.
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По закону об исполнительном производстве № 229-ФЗ у должника можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%. Это относится, в том числе, и к пенсиям. Но Минтруд установил для пенсий особый порог удержания – 20%. Это незаконно, сказал суд.
С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.
Странно, но мои публикации кто-то читает... Коллегами был заданы несколько вопросов в комментариях к моим статьям, ответ на которые могу дать сейчас.
Рассматривается предложение по установлению отдельных случаев отсрочки по частичной мобилизации
Рассматривается предложение о размере МРОТ в следующем году
Во вторник пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Сдать тест можно онлайн и оффлайн.
В ближайшее время примут поправки в постановление правления ПФР с формой СЗВ-СТАЖ и порядком ее заполнения. В частности, туда добавят новые коды. Правила будет работать до 2023 года. С 2023 года формы СЗВ-СТАЖ не будет. Вместо нее будет форма ЕФС-1.
Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции.
Дебеты, кредиты, активы, пассивы, НДС — если вы только пришли в профессию бухгалтера, не пугайтесь этих слов. Смотрите наш мини-гайд, чтобы меньше косячить и более плавно войти в бухгалтерский рабочий ритм.
Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам, которые отношение к бизнесу не имеют.