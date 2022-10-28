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Стоит ли на ООО заводить активы: лизинг, недвижимость
Плюсы и минусы с точки зрения налогов.
Плюсы и минусы с точки зрения налогов.
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Корпорация МСП ограничила ставки и комиссии по программам зонтичных поручительств для банков-партнеров.
Расчетный счет – один из важнейших элементов управления финансами в бизнесе. Через него проходит множество операций, в частности, оплаты поставщикам, поступления денег от покупателей, перечисление налогов, выплата зарплаты сотрудникам. В статье расскажем о документировании операций и основных бухгалтерских проводках по расчетному счету.
Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.
Когда гражданин регистрируется как плательщик НПД, он указывает субъект РФ, где ведет деятельность. Значит ли это, что другие регионы для бизнеса закрыты?
Лицензионные платежи, которые уплачивают по контрактам, в том числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к оцениваемым товарам.
До 2011 года в российском бухучёте было два типа резервов: предстоящих расходов и оценочные. Сейчас остался только второй тип, и создавать такие резервы не право, а обязанность бухгалтера. Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о них.
Сегодня крайний день сдачи декларации по налогу на прибыль. Не пропустите. Компании, в которых выручка в среднем за квартал больше 15 млн руб., в декларации по налогу на прибыль отражают ежемесячные авансы (строки 290 – 310 раздела 2 и подраздел 1.2)
Бот будет отвечать на самые распространенные вопросы и поможет определить ставку торгового сбора.
Объясняем, почему важна диверсификация, какую сумму застрахует государство и как выбрать срок вклада в банке.
Новым клиентам «ЮKassa» доступна пониженная комиссия за прием платежей. Предложение действует в рамках акции «Комиссия 0% первые 14 дней или 100 тыс. оборота».