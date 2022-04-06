Важные Телеграм-каналы для бухгалтера. Полный список

Запросы у бухгалтеров понятный: дайте новости и важный контент и возможность задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме. Просто некоторые бухгалтеры не знают, что на Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в которых встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.

Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?

Коллеги буду рад комментариям по работе наших каналов и группах. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях какими каналами и группами пользуетесь вы сами.

Жду комментариев и подписывайтесь на мой блог на Клерке прямо сейчас! )