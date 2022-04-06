Важные Телеграм-каналы для бухгалтера. Полный список

Запросы у бухгалтеров понятный: дайте новости и важный контент и возможность задать вопрос и получить на него ответ в максимально удобной форме. Просто некоторые бухгалтеры не знают, что на Клерке есть очень удобный бухгалтерский форум, в которых встроенные безлимитные консультации и уведомления в ту же Телегу.
Итак, что есть для бухгалтера в Телеграме от «Клерка»?
- «Красный уголок бухгалтера» – самый технологичный канал в нем есть авторские новости (для этого канала работает собственная редакция), есть возможность задать вопрос через бота @kubklerk_bot и получить вопрос от подписчиков. В канале публикуем практически все вакансии из нашего канала Бухджоб и резюме из Бухантера. Канал настолько популярный, что на основе вопросов обсуждаемых в нем редакция делает новости. Вот пример: Участник из ООО вышел, но в ЕГРЮЛ это не зарегистрировали. Эксперты рассказали, как быть.
- «Чат для бухгалтеров» – это группа в Телеграме, сейчас в ней около 3700 пользователей и все они в реальном времени обсуждают свои вопросы. К такому виду общения нужно привыкнуть, но скорость получения ответов впечатляет. Если присоединитесь к Чату, отключите уведомления в настройках группы.
- «Бухучет и налоги» – канал в который репостятся в автоматическом режиме все новости и статьи из Клерка. В канале есть комментарии, материалы можно обсуждать.
- «Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров» – канал для размещения вакансий компаний. Вакансии можно бесплатно публиковать через специальную форму: «Опубликовать вакансию». Кроме того, на сайте раз в неделлю публикуются все вакансии из этого канала. Вот пример: Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба
- «Бух.Хантер — резюме бухгалтеров, подработка» – канал для поиска работы бухгалтером. Размещайте ваши резюме и объявления бесплатно и будьте счастливы.
Коллеги буду рад комментариям по работе наших каналов и группах. Учтем все предложения. И расскажите нам в комментариях какими каналами и группами пользуетесь вы сами.
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