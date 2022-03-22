Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба

Бухгалтеры жалуются на низкие зарплаты: ценники в вакансиях стали ставить ниже, да и уже на существующей работе большого роста не предвидится. Мы решили выяснить, так ли это — и зашли на Бухджоб.

Зачем Бухджоб?

Просто там бухгалтеру гораздо проще искать работу: все вакансии строго по теме, пишутся по шаблону и четким параметрам. Мы все проверяем. Поиск простой, связаться с работодателями можно быстро.

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Можно просто подписаться на канал, а можно раз в неделю читать наши подборки. В сегодняшней, например — всё самое свежее с 11 марта. Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.

1 Вакансия: бухгалтер в ООО «Император» (аутсорсинговая компания) Обязанности: банки-платежки выписки валютный контроль;

поставщики: завести документы в 1с, сверк;

авансовые отчеты, кассовые операции: чеки, командировки;

закрытие периода у нулевых ООО. Если вы активный, быстро приспосабливаемый — работы немного! Требуемые умения и навыки: о пыт работы от 1 года;

пыт работы от 1 года; 1С: Бухгалтерии 8.3;

знания и практический опыт в других участках бухгалтерского учета будет вашим преимуществом. Расположение: Санкт-Петербург З/п:50 000 руб. Условия работы: работа в офисе ст.м.Петроградская Контакты:Леушина Дарья dmit@awanti.com

2 Вакансия: аудитор-методолог, налоговый эксперт (удаленно) в Яшин&Партнеры (аутсорсинг бухгалтерских услуг) Описание компании и задач: разработка корпоративных стандартов в области бухгалтерского и налогового учета, разработка методологии по отдельным вопросам;

консультации сотрудников по сложным вопросам;

подготовка обзоров изменений в законодательстве. Обязанности: опыт работы аудитором бухгалтерского и налогового учета от 5 лет;

аналитические способности и логическое мышление;

умение объяснить сложное понятие простым языком;

опыт составления курсов/написания инструкций — как преимущество. Требуемые умения и навыки: Расположение: удаленно З/п: 85 тыс. руб. Условия работы: удаленная работа (на полный день 5/2);

абота в дружелюбной команде профессионалов;

официальное оформление с первого дня;

полностью белая заработная плата — стабильная и своевременная;

унас нет ограничений по возрасту. Контакты: 8-902-613-90-75 Елена (в том числе viber, telegram, whatsapp)

3 Вакансия: помощник бухгалтера, бухгалтер на первичную документацию в Бухгалтер-групп (аутсорсинг) Обязанности: внесение документов в 1С Требуемые умения и навыки: минимальное знание ПК и 1С Расположение: Москва, в офисе З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: на месяц Контакты: Телеграм @Alfiya15092021

4 Вакансия: бухгалтер (участок транспорт) в крупную российскую торгово-производственную компанию (производство волокна) Обязанности: отражение в 1С поступлений по транспортным расходам;

ежемесячная сверка с поставщиками;

закрытие периода согласно графику. Требуемые умения и навыки: знание бухгалтерского учета и налогового законодательства;

уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия 8.3;

желательно знание 1С:ERP Расположение: Санкт-Петербург / офис З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: доход 45000 квартальные премии;

график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30) рабочего дня;

в пятницу сокращенный на час рабочий день;

офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская. Контакты: v.paprkhomenko@interteks.ru

5 Вакансия: бухгалтер ИТ-компании в ООО «ПРО-СОФТ» Обязанности: бухгалтерское сопровождение 4-х компаний микро-бизнеса: ООО (УСН доходы-расходы ИТ компания);

ООО (УСН доходы-расходы);

ИП на патенте;

и ИП на ОСНО (максимум, 10-15 операций по покупке-продаже товаров в месяц); 20 штатных сотрудников в ООО. Требуемые умения и навыки: сдача налоговой отчетности, расчет з/п, расчет налогов в фонды, больничные/отпуска, и т.п.;

ведение кадрового документооборота;

подготовка ответов на налоговые запросы и требования;

используем Бухгалтерию предприятия в облаке. Расположение: Нижний Новгород / удаленно З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: формат удаленного аутсорсинга Контакты:ta@pm52.ru, Telegram: @Dr_Tre

6 Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО Триангл (Продажи на меркетплейсах) Обязанности: ведение бухгалтерского, налогового учета в полном объеме по нескольким юридическим лицам, ООО, ИП (УСН 15%);

продажа товаров на маркетплейсах (WILDBERRIES, OZON) — работа с первичной документацией;

начисление ЗП КДП Требуемые умения и навыки: уверенный пользователь 1С, MS Office, ЭДО;

высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);

умение работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации;

опыт работы обязателен Расположение: Новосибирск З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: оформление в соответствии с ТК РФ;

испытательный срок 3 месяца;

график работы: 5/2, время работы можно выбрать самостоятельно;

дружный, молодой коллектив, лояльная корпоративная культур;

офис в центре города Контакты:Unnynna12@gmail.com

7 Вакансия: главный бухгалтер в Российской торгово-производственной компании (полиэфирное волокно) Обязанности: составление бухгалтерской и налоговой, статистической отчетности (ОСНО);

планирование и расчет финансового и налогового результата;

взаимодействие с ИФНС и фондами (ФСС, ПФР, Росстат);

подчинение главному бухгалтеру-координатору Требуемые умения и навыки: опыт работы от 3- лет в должности главного бухгалтера (в т.ч. с #осно, с обособленными подразделениями, с комиссионной торговлей, ВЭД, ПБУ 18/02);

уверенный пользователь 1С Бухгалтерия 8.3, Такском, ЭДО Контур Диадок, ERP — приветствуется Расположение: Санкт-Петербург / офис Санкт-Петербург / офис З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: оклад ежемесячные и квартальные премии;

график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30);

ДМС (после испытательного срока);

офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская Контакты: резюме направлять на имя Пархоменко Веры на эл. почту v.parkhomenko@interteks.ru

8 Вакансия: бухгалтер в RDP (IT-компания) Обязанности: сбор первичных приходных документов и документов по авансовым отчетам отправка в ОЦО;

отслеживание поступлений в системе 1С, в т.ч. на корректность;

формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС. Требуемые умения и навыки: знание законодательства на оформление первичных документов;

знание порядка учета основных средств, учета готовой продукции, счетов учета затрат, авансовой отчетности;

опыт работы с Контур.Диадок. Расположение: Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;

ДМС после испытательного срока;

корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;

офис на ст. м. Динамо/Петровский парк. Контакты:тг — @zarinardp, почта — z.sembaeva@rdp.ru

9 Вакансия: бухгалтер на участки: банк, первичные документы, расчет ЗП в ООО «Эльбрус Буткемп» (образовательная деятельность ) Обязанности: участки: банк (эквайринг, онлайн касса), отражение первичных документов от поставщиков, расчет заработной платы (штат до 20 человек), отчеты по сотрудникам в госорганы.

участки: банк (эквайринг, онлайн касса), отражение первичных документов от поставщиков, расчет заработной платы (штат до 20 человек), отчеты по сотрудникам в госорганы. Требуемые умения и навыки: знание проводок (Дт/Кр) обязательно! Работа в 1С 8.3.0.Знание Контур Экстерн;

расчет ЗП, формирование, сдача отчетов по сотрудникам ЗП в госорганы;

как плюс: знание валютного законодательства, Ecxel, Google doc — уверенный пользователь. Расположение: Москва З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: офис: 2 раза в неделю, 3 дня удаленно Контакты:Дарья daria.situkha@elbrusboot.camp, телеграмм https://t.me/Gotyourmoney