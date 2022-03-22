Карьера бухгалтера

Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба

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Бухгалтеры жалуются на низкие зарплаты: ценники в вакансиях стали ставить ниже, да и уже на существующей работе большого роста не предвидится. Мы решили выяснить, так ли это — и зашли на Бухджоб.

Зачем Бухджоб?

Просто там бухгалтеру гораздо проще искать работу: все вакансии строго по теме, пишутся по шаблону и четким параметрам. Мы все проверяем. Поиск простой, связаться с работодателями можно быстро.

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

Можно просто подписаться на канал, а можно раз в неделю читать наши подборки. В сегодняшней, например — всё самое свежее с 11 марта. Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.

1

Вакансия: бухгалтер в ООО «Император» (аутсорсинговая компания)

Обязанности:

  • банки-платежки выписки валютный контроль;
  • поставщики: завести документы в 1с, сверк;
  • авансовые отчеты, кассовые операции: чеки, командировки;
  • закрытие периода у нулевых ООО.

Если вы активный, быстро приспосабливаемый — работы немного!

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы от 1 года;
  • 1С: Бухгалтерии 8.3;
  • знания и практический опыт в других участках бухгалтерского учета будет вашим преимуществом.

Расположение: Санкт-Петербург

З/п:50 000 руб.

Условия работы: работа в офисе ст.м.Петроградская

Контакты:Леушина Дарья dmit@awanti.com

 

2

Вакансия: аудитор-методолог, налоговый эксперт (удаленно) в Яшин&Партнеры (аутсорсинг бухгалтерских услуг)

Описание компании и задач:

  • разработка корпоративных стандартов в области бухгалтерского и налогового учета, разработка методологии по отдельным вопросам;
  • консультации сотрудников по сложным вопросам;
  • подготовка обзоров изменений в законодательстве.

Обязанности:

  • опыт работы аудитором бухгалтерского и налогового учета от 5 лет;
  • аналитические способности и логическое мышление;
  • умение объяснить сложное понятие простым языком;
  • опыт составления курсов/написания инструкций — как преимущество.

Требуемые умения и навыки:

Расположение: удаленно

З/п: 85 тыс. руб.

Условия работы:

  • удаленная работа (на полный день 5/2);
  • абота в дружелюбной команде профессионалов;
  • официальное оформление с первого дня;
  • полностью белая заработная плата — стабильная и своевременная;
  • унас нет ограничений по возрасту.

Контакты: 8-902-613-90-75 Елена (в том числе viber, telegram, whatsapp)

 

3

Вакансия: помощник бухгалтера, бухгалтер на первичную документацию в Бухгалтер-групп (аутсорсинг)

Обязанности: внесение документов в 1С

Требуемые умения и навыки: минимальное знание ПК и 1С

Расположение: Москва, в офисе

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: на месяц

Контакты: Телеграм @Alfiya15092021

 

4

Вакансия: бухгалтер (участок транспорт) в крупную российскую торгово-производственную компанию (производство волокна)

Обязанности:

  • отражение в 1С поступлений по транспортным расходам;
  • ежемесячная сверка с поставщиками;
  • закрытие периода согласно графику.

Требуемые умения и навыки:

  • знание бухгалтерского учета и налогового законодательства;
  • уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия 8.3;
  • желательно знание 1С:ERP

Расположение: Санкт-Петербург / офис

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы:

  • доход 45000 квартальные премии;
  • график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30) рабочего дня;
  • в пятницу сокращенный на час рабочий день;
  • офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская.

Контакты: v.paprkhomenko@interteks.ru

 

5

Вакансия: бухгалтер ИТ-компании в ООО «ПРО-СОФТ»

Обязанности:

бухгалтерское сопровождение 4-х компаний микро-бизнеса:

  • ООО (УСН доходы-расходы ИТ компания);
  • ООО (УСН доходы-расходы);
  • ИП на патенте;
  • и ИП на ОСНО (максимум, 10-15 операций по покупке-продаже товаров в месяц);

20 штатных сотрудников в ООО.

Требуемые умения и навыки:

  • сдача налоговой отчетности, расчет з/п, расчет налогов в фонды, больничные/отпуска, и т.п.;
  • ведение кадрового документооборота;
  • подготовка ответов на налоговые запросы и требования;
  • используем Бухгалтерию предприятия в облаке.

Расположение: Нижний Новгород / удаленно

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: формат удаленного аутсорсинга

Контакты:ta@pm52.ru, Telegram: @Dr_Tre

 

6

Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО Триангл (Продажи на меркетплейсах)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского, налогового учета в полном объеме по нескольким юридическим лицам, ООО, ИП (УСН 15%);
  • продажа товаров на маркетплейсах (WILDBERRIES, OZON) — работа с первичной документацией;
  • начисление ЗП КДП

Требуемые умения и навыки:

  • уверенный пользователь 1С, MS Office, ЭДО;
  • высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
  • умение работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации;
  • опыт работы обязателен

Расположение: Новосибирск

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы:

  • оформление в соответствии с ТК РФ;
  • испытательный срок 3 месяца;
  • график работы: 5/2, время работы можно выбрать самостоятельно;
  • дружный, молодой коллектив, лояльная корпоративная культур;
  • офис в центре города

Контакты:Unnynna12@gmail.com

 

 

7

Вакансия: главный бухгалтер в Российской торгово-производственной компании (полиэфирное волокно)

Обязанности:

  • составление бухгалтерской и налоговой, статистической отчетности (ОСНО);
  • планирование и расчет финансового и налогового результата;
  • взаимодействие с ИФНС и фондами (ФСС, ПФР, Росстат);
  • подчинение главному бухгалтеру-координатору

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы от 3- лет в должности главного бухгалтера (в т.ч. с #осно, с обособленными подразделениями, с комиссионной торговлей, ВЭД, ПБУ 18/02);
  • уверенный пользователь 1С Бухгалтерия 8.3, Такском, ЭДО Контур Диадок, ERP — приветствуется
Расположение: Санкт-Петербург / офис

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы:

  • оклад ежемесячные и квартальные премии;
  • график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30);
  • ДМС (после испытательного срока);
  • офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская

Контакты: резюме направлять на имя Пархоменко Веры на эл. почту v.parkhomenko@interteks.ru

 

8

Вакансия: бухгалтер в RDP (IT-компания)

Обязанности:

  • сбор первичных приходных документов и документов по авансовым отчетам отправка в ОЦО;
  • отслеживание поступлений в системе 1С, в т.ч. на корректность;
  • формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС.

Требуемые умения и навыки:

  • знание законодательства на оформление первичных документов;
  • знание порядка учета основных средств, учета готовой продукции, счетов учета затрат, авансовой отчетности;
  • опыт работы с Контур.Диадок.

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;
  • ДМС после испытательного срока;
  • корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;
  • офис на ст. м. Динамо/Петровский парк.

Контакты:тг — @zarinardp, почта — z.sembaeva@rdp.ru

 

9

Вакансия: бухгалтер на участки: банк, первичные документы, расчет ЗП в ООО «Эльбрус Буткемп» (образовательная деятельность )

Обязанности:

участки: банк (эквайринг, онлайн касса), отражение первичных документов от поставщиков, расчет заработной платы (штат до 20 человек), отчеты по сотрудникам в госорганы.

Требуемые умения и навыки:

  • знание проводок (Дт/Кр) обязательно! Работа в 1С 8.3.0.Знание Контур Экстерн;
  • расчет ЗП, формирование, сдача отчетов по сотрудникам ЗП в госорганы;
  • как плюс: знание валютного законодательства, Ecxel, Google doc — уверенный пользователь.

Расположение: Москва

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: офис: 2 раза в неделю, 3 дня удаленно

Контакты:Дарья daria.situkha@elbrusboot.camp, телеграмм https://t.me/Gotyourmoney

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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