Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба

Бухгалтеры жалуются на низкие зарплаты: ценники в вакансиях стали ставить ниже, да и уже на существующей работе большого роста не предвидится. Мы решили выяснить, так ли это — и зашли на Бухджоб.
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Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.
Можно просто подписаться на канал, а можно раз в неделю читать наши подборки. В сегодняшней, например — всё самое свежее с 11 марта. Если хотите еще больше, кликните по тегу Бухджоб в конце статьи. Вдруг то, что нужно именно вам, разместили раньше.
1
Вакансия: бухгалтер в ООО «Император» (аутсорсинговая компания)
Обязанности:
- банки-платежки выписки валютный контроль;
- поставщики: завести документы в 1с, сверк;
- авансовые отчеты, кассовые операции: чеки, командировки;
- закрытие периода у нулевых ООО.
Если вы активный, быстро приспосабливаемый — работы немного!
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы от 1 года;
- 1С: Бухгалтерии 8.3;
- знания и практический опыт в других участках бухгалтерского учета будет вашим преимуществом.
Расположение: Санкт-Петербург
З/п:50 000 руб.
Условия работы: работа в офисе ст.м.Петроградская
Контакты:Леушина Дарья dmit@awanti.com
2
Вакансия: аудитор-методолог, налоговый эксперт (удаленно) в Яшин&Партнеры (аутсорсинг бухгалтерских услуг)
Описание компании и задач:
- разработка корпоративных стандартов в области бухгалтерского и налогового учета, разработка методологии по отдельным вопросам;
- консультации сотрудников по сложным вопросам;
- подготовка обзоров изменений в законодательстве.
Обязанности:
- опыт работы аудитором бухгалтерского и налогового учета от 5 лет;
- аналитические способности и логическое мышление;
- умение объяснить сложное понятие простым языком;
- опыт составления курсов/написания инструкций — как преимущество.
Требуемые умения и навыки:
Расположение: удаленно
З/п: 85 тыс. руб.
Условия работы:
- удаленная работа (на полный день 5/2);
- абота в дружелюбной команде профессионалов;
- официальное оформление с первого дня;
- полностью белая заработная плата — стабильная и своевременная;
- унас нет ограничений по возрасту.
Контакты:
3
Вакансия: помощник бухгалтера, бухгалтер на первичную документацию в Бухгалтер-групп (аутсорсинг)
Обязанности: внесение документов в 1С
Требуемые умения и навыки: минимальное знание ПК и 1С
Расположение: Москва, в офисе
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: на месяц
Контакты: Телеграм @Alfiya15092021
4
Вакансия: бухгалтер (участок транспорт) в крупную российскую торгово-производственную компанию (производство волокна)
Обязанности:
- отражение в 1С поступлений по транспортным расходам;
- ежемесячная сверка с поставщиками;
- закрытие периода согласно графику.
Требуемые умения и навыки:
- знание бухгалтерского учета и налогового законодательства;
- уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия 8.3;
- желательно знание 1С:ERP
Расположение: Санкт-Петербург / офис
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы:
- доход 45000 квартальные премии;
- график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30) рабочего дня;
- в пятницу сокращенный на час рабочий день;
- офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская.
Контакты: v.paprkhomenko@interteks.ru
5
Вакансия: бухгалтер ИТ-компании в ООО «ПРО-СОФТ»
Обязанности:
бухгалтерское сопровождение 4-х компаний микро-бизнеса:
- ООО (УСН доходы-расходы ИТ компания);
- ООО (УСН доходы-расходы);
- ИП на патенте;
- и ИП на ОСНО (максимум, 10-15 операций по покупке-продаже товаров в месяц);
20 штатных сотрудников в ООО.
Требуемые умения и навыки:
- сдача налоговой отчетности, расчет з/п, расчет налогов в фонды, больничные/отпуска, и т.п.;
- ведение кадрового документооборота;
- подготовка ответов на налоговые запросы и требования;
- используем Бухгалтерию предприятия в облаке.
Расположение: Нижний Новгород / удаленно
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: формат удаленного аутсорсинга
Контакты:ta@pm52.ru, Telegram: @Dr_Tre
6
Вакансия: ведущий бухгалтер в ООО Триангл (Продажи на меркетплейсах)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского, налогового учета в полном объеме по нескольким юридическим лицам, ООО, ИП (УСН 15%);
- продажа товаров на маркетплейсах (WILDBERRIES, OZON) — работа с первичной документацией;
- начисление ЗП КДП
Требуемые умения и навыки:
- уверенный пользователь 1С, MS Office, ЭДО;
- высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- умение работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации;
- опыт работы обязателен
Расположение: Новосибирск
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы:
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- испытательный срок 3 месяца;
- график работы: 5/2, время работы можно выбрать самостоятельно;
- дружный, молодой коллектив, лояльная корпоративная культур;
- офис в центре города
Контакты:Unnynna12@gmail.com
7
Вакансия: главный бухгалтер в Российской торгово-производственной компании (полиэфирное волокно)
Обязанности:
- составление бухгалтерской и налоговой, статистической отчетности (ОСНО);
- планирование и расчет финансового и налогового результата;
- взаимодействие с ИФНС и фондами (ФСС, ПФР, Росстат);
- подчинение главному бухгалтеру-координатору
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы от 3- лет в должности главного бухгалтера (в т.ч. с #осно, с обособленными подразделениями, с комиссионной торговлей, ВЭД, ПБУ 18/02);
- уверенный пользователь 1С Бухгалтерия 8.3, Такском, ЭДО Контур Диадок, ERP — приветствуется
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы:
- оклад ежемесячные и квартальные премии;
- график работы 5/2, гибкое начало (с 8:30 до 9:30) и окончание (с 17:30 до 18:30);
- ДМС (после испытательного срока);
- офис находится в 15 мин. пешком от ст. м. Выборгская
Контакты: резюме направлять на имя Пархоменко Веры на эл. почту v.parkhomenko@interteks.ru
8
Вакансия: бухгалтер в RDP (IT-компания)
Обязанности:
- сбор первичных приходных документов и документов по авансовым отчетам отправка в ОЦО;
- отслеживание поступлений в системе 1С, в т.ч. на корректность;
- формирование заявок на оприходование, перемещение, списание ТМЦ и ОС.
Требуемые умения и навыки:
- знание законодательства на оформление первичных документов;
- знание порядка учета основных средств, учета готовой продукции, счетов учета затрат, авансовой отчетности;
- опыт работы с Контур.Диадок.
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- полностью белая зп по результатам собеседования, квартальные и годовые премии;
- ДМС после испытательного срока;
- корпоративные скидки на фитнес и изучение английского языка;
- офис на ст. м. Динамо/Петровский парк.
Контакты:тг — @zarinardp, почта — z.sembaeva@rdp.ru
9
Вакансия: бухгалтер на участки: банк, первичные документы, расчет ЗП в ООО «Эльбрус Буткемп» (образовательная деятельность )
Обязанности:участки: банк (эквайринг, онлайн касса), отражение первичных документов от поставщиков, расчет заработной платы (штат до 20 человек), отчеты по сотрудникам в госорганы.
Требуемые умения и навыки:
- знание проводок (Дт/Кр) обязательно! Работа в 1С 8.3.0.Знание Контур Экстерн;
- расчет ЗП, формирование, сдача отчетов по сотрудникам ЗП в госорганы;
- как плюс: знание валютного законодательства, Ecxel, Google doc — уверенный пользователь.
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: офис: 2 раза в неделю, 3 дня удаленно
Контакты:Дарья daria.situkha@elbrusboot.camp, телеграмм https://t.me/Gotyourmoney
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.