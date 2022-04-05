Регистрация бизнеса

Участник из ООО вышел, но в ЕГРЮЛ это не зарегистрировали. Эксперты рассказали, как быть

Если участник вышел из ООО несколько лет назад, а зарегистрировать это решили только сейчас — это будет большой проблемой. Либо придется вносить изменения в ЕГРЮЛ через суд, либо просить нотариуса, который оформил выход.

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Было ООО с двумя участниками, один из них вышел в 2016 году. Он просто оформил у нотариуса заявление на выход, в ЕГРЮЛ никаких изменений не вносили. А вот теперь решили их внести, и задаются вопросом, как это сделать. Такой вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

По правилам, которые действовали в 2016 году, у компании было три дня, чтобы зарегистрировать выход участника. Тогда участник считался вышедшим, как только директор получал заявление о выходе.

Однако сейчас правила другие — нотариус оформляет заявление на выход и заодно вносит изменения в ЕГРЮЛ.

По мнению юриста ЮК ПРИОРИТЕТ Елены Зарубиной, либо стоит отвести вышедшего участника к нотариусу, который оформлял выход, и попросить его внести изменения. Либо же подать заявление по форме Р13014 от директора, получить отказ и потом в суде обязать налоговую зарегистрировать изменения. В обоих случаях вероятность все зарегистрировать невысока.

Эксперт «Клерка» Алена Солянкина также считает, что потребуется решение суда. Налоговая сейчас вряд ли внесет изменения в ЕГРЮЛ, если подать документы от директора. Можно будет либо обжаловать отказ, либо самостоятельно подать заявление. Распределять доли эксперт пока не советует, нужно зарегистрировать выход и переход доли к ООО.

Кроме того, она посоветовала обратиться в ФНС за разъяснениями по ситуации.

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