Люди в черном. ЭпиПремиум. Итоги Клерка за июль

Команда «Клерка» - это распределенная по России команда. Но каждый месяц мы собираемся в краснодарском офисе для того чтобы подвести итоги и наметить планы на следующий месяц. Можете почитать мои увлекательные фоторепортажи за май и апрель.

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Подведение итогов за июль было намечено на 8 августа и эта дата - мой первый рабочий день после недельного отпуска в Египте.

По сравнению с термодинамикой «Клерка» в Египте прохладно. Но есть и много общего, например, пирамиды. Для Рунета Клерк - это пирамида. Такая же древняя и постоянно привлекающая. Напомню, что Клерку в октябре этого года будет 21 год!

«Самое чудесное, что произошло за июль - это корпоративный бег», рассказала Карина в рамках подведения итогов коммерческого блока. Следите за эмоциями Карины на фотках. По порядку: бег, итоги, планы.

Бег.

Итоги.

Планы на август.

Бег - это действительно большое и увлекательное приключение. В 7 утра в понедельник, среду и пятницу мы стали бегать по 5 км. Сначала собирались группой вживую, но потом поняли, что можно соревноваться в трекере Adidas Running. Приглашаем всех желающих.

Выступление HR Алены. У HR большой успех - в июле закрыли позицию директора по маркетингу, руководителя продаж ЦОК1 и два новых менеджера в отдел B2B. Из интересного: применили новую стратегию. Решили брать в команду молодых ребят без опыта и учить. И это сработало. Пока радуемся результатам.

Вика - отдел активных продаж. Все цифры засекретили!

Даша - чемпион продаж. В июле стартовало новое направление в ЦОКе - сопровождение клиентов «Клерк.Премиум». «Клерк.Премиум» - это тексты, обучение и консультации для бухгалтера. Наш любимый продукт, который мы развиваем уже третий год. Настоящий бухгалтер должен иметь «Клерк.Премиум» и тогда ему позвонит Даша.

Очень крутой и неожиданный результат у B2B отдела. B2B у нас делится на два отдела - активные продажи и сопровождение. Отдел активных продаж показал рост продаж к июню 146%. В черной майке - Настя, руководитель отдела.

Менеджеры отдела Бизнеса общаются с элитой бухгалтерского рынка. Наши клиенты: Тинькофф-банк, Сбербанк, Мое дело, Каллуга-Астрал, СБИС, Модульбанк и еще множество компаний, имеющих продукты для нашей аудитории: бухгалтеров и предпринимателей. Женя и Егор - настоящие звезды отдела и «Клерка».

Презентация очень яркая и смешная. Надеюсь, все посмотрели третий сезон Boys.

Рома - руководитель отдела по сопровождению b2b отдела. У него в обслуживании 30 клиентов со средним чеком 1 300 000 рублей в год. Рома - очень дорогой сотрудник.

У Клерка очень зеленый офис. Есть олива, дерево кофе, кактус из Грузии и пять кокосов и ЭпиПремиум. Только бухгалтерия очень внимательно следит за растениями в своем кабинете. Все остальные поливаю я сам, когда все уходят.

В красной майке Катя – юрист. Помимо работы с договорам и бесконечными судами от Роскомнадзора у Кати есть в работе «дело о лифте». В одной из частей офиса управляющая компания отключила лифт и он не доезжает до нашего одиннадцатого этажа. Едет только до восьмого. Теперь мы наблюдаем, кто выиграет в этой борьбе с хитрой и наглой управляющей компанией. Расскажу в сентябре, кто победит.

Сергей, самый опытный маркетолог Клерка, выросший из РОПа вместе с продуктом. Сейчас отдел маркетинга - это два менеджера, целый отдел SMM и директор по маркетингу. В августе в отделе маркетинга будет жарче, чем Египет в июле.

Елена Ярушкина, продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка». Под ее руководством производство бухгалтерских курсов, курсов повышения квалификации, вебинаров для бухгалтеров. Лекторы, студенты, методология - это все она. А еще она ведет очень классный блог. Рекомендую почитать ее рассказ, как она изменила свою жизнь и из «училки» превратилась в стартапера: Продюсер-методолог «Клерка» или инструкция как поменять свою жизнь. Подписывайтесь!

Михаил, главный дизайнер Клерка с бесконечно красивой черной презентацией. По красоте его презентация в серьезном противостоянии с презентацией Насти с ее котиками и ихним Homelander'ом.

В ностальгической части он показал каким был офис Клерка три года назад, когда он пришел в компанию. Сколько всего сделали! Я еще раз вытер ментальные слезы.

Пост Михаила Придумай название новому продукту Клерка неожиданно принес рекордные 213 комментариев за сутки и автоматически сделал его суперзвездой.

ИТ-директор Василий ушел 8 августа в отпуск, поэтому ребята из ит-отдела ничего сегодня не рассказали. Я расскажу, что они сделали:

Посмотрите какой крутой список пользователей: https://www.klerk.ru/user/list/. Теперь у всех пользователей на Клерке есть блог, появились чаты, подписки и подписчики. Список можно отсортировать по месту работы, городу, а также по количеству комментариев и подписчиков. Заполняйте свои профили: https://www.klerk.ru/user/. Сделали сервис Вакансии. Вакансии транслируются на сайте и в телеграм-каналах «Клерка», каждый день собираем в обзорах: Топ вакансий для бухгалтеров на «Клерке»: подборка дня.

Кстати, вы еще не разгадали ребус с черным цветом? Тогда я покажу вам свой гардероб:

Спасибо, коллеги! Ванлав!