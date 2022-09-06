Подводим итоги августа. План провален, но все так круто, что пофиг (Много фото)

Из необычного - ежемесячный митап начала HR Алена и сразу рассказала какие изменения в штате и кадровой политике. Вручила награды победителям теннисного турнира «Клерк-2022». Турнир шел, кажется, целый год.
Победитель турнира Михаил Незговоров - главный по дизайну. Чемпионам - слава!
Призы – черные футболки. Ну сами знаете почему черные.
Отчет отдела продаж Центра обучения Клерка № 1: Выполнение плана 130%. На слайде - история успеха.
Отчет отдела продаж Центра обучения Клерка № 1: Выполнение плана 109%
Отдел активных продаж B2B завалил план.
Настя со слезами на глазах рассказала, что недобрали до плана около миллиона рублей, но обучили двух новых, очень молодых сотрудников: Раф и Алина. Все считают, что это стоит больше миллиона. Цифры в работе у ребят и правда внушительные для их первого месяца. Но Алину сегодня укусила собака. Тревожно.
В офисе появился лимон. Если правильно ухаживать, будет прибыль.
Отдел сопровождения B2B сопровождения плана - 87%. У Ромы тоже появился новый сотрудник, а 19 сентября выйдет еще один опытный. Несмотря на неуспех, планы на сентябрь увеличили.
Маркетинг
Ева из SMM-отдела.
Наша самая главная «училка» Елена Анатольевна про работу Центра обучения Клерка. Елена продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка», ее основная задача наполнять «Клерк.Премиум» бухгалтерскими вебинарами и онлайн-курсами и создавать курсы повышения квалификации для бухгалтеров.
Елена Анатольевна написала в Трибуне о том, как она провела отпуск. Материал взорвал аудиторию «Клерка»: 355 комментариев, 30 лайков, 9000 просмотров. Читайте: Сочинение на тему: «Как я провел отпуск».
Главный редактор Евгений Тимин выступил с сухой протестной речью. Бравым голосом рассказал, что редакция с метриками не справляется. Обратил внимание всех, что шеф-редактор блогов компаний Елена Балаклицкая – молодец. Подробности не объяснил
Планы на сентябрь, как бы говорят: «Мы не рабы, фигачьте сами вместе со своей Еленой Балаклицкой».
В августе в компанию вернулась Марина Снеговская на позицию Издатель.
Зоны влияния Издателя:
- Редакция
- Маркетинг
- Консультации
- Обучение
- SMM
- PR (Медиалогия, выступления на конференциях, инфопартнерство и тп)
- Иллюстрации
- Видеоконтент
- Справочный блок и раздел Документы
Сентябрь будет точно интересным.
Что можно рассказать из секретного рассказа ИТ-директора Василия: мы закончили писать собственную CDP, сделали Клерк.Коллекции и новые Инструменты. Я про все новые разработки рассказывал вот здесь: Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»
Забавный рассказ от фронта Игоря про то как устроен Клерк внутри. Делюсь секретной информацией из первых рук:
Нужно отметить, что в Краснодаре очень сильно похолодало. Все пришли в куртках. Вид из офиса:
Выступление отдела дизайна. Да, да, на Клерке теперь целый раздел.
Это Настя
Это Кирилл, графический дизайн, работает всего месяц
И арт-директор Михаил с очень красивой презентацией
Компания растет, людей новых очень много, планы амбициозные.
Да, совсем ничего не сказал про ремонт.
Мы врезали окна в темных местах офиса и теперь везде светло.
Подробнее про ремонт я рассказывал здесь: Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов
Встретимся через месяц.