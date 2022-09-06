Подводим итоги августа. План провален, но все так круто, что пофиг (Много фото)

Из необычного - ежемесячный митап начала HR Алена и сразу рассказала какие изменения в штате и кадровой политике. Вручила награды победителям теннисного турнира «Клерк-2022». Турнир шел, кажется, целый год.

Победитель турнира Михаил Незговоров - главный по дизайну. Чемпионам - слава!

Призы – черные футболки. Ну сами знаете почему черные.

Отчет отдела продаж Центра обучения Клерка № 1: Выполнение плана 130%. На слайде - история успеха.

Отчет отдела продаж Центра обучения Клерка № 1: Выполнение плана 109%

Отдел активных продаж B2B завалил план.

Настя со слезами на глазах рассказала, что недобрали до плана около миллиона рублей, но обучили двух новых, очень молодых сотрудников: Раф и Алина. Все считают, что это стоит больше миллиона. Цифры в работе у ребят и правда внушительные для их первого месяца. Но Алину сегодня укусила собака. Тревожно.

В офисе появился лимон. Если правильно ухаживать, будет прибыль.

Отдел сопровождения B2B сопровождения плана - 87%. У Ромы тоже появился новый сотрудник, а 19 сентября выйдет еще один опытный. Несмотря на неуспех, планы на сентябрь увеличили.

Маркетинг

Ева из SMM-отдела.

Наша самая главная «училка» Елена Анатольевна про работу Центра обучения Клерка. Елена продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка», ее основная задача наполнять «Клерк.Премиум» бухгалтерскими вебинарами и онлайн-курсами и создавать курсы повышения квалификации для бухгалтеров.

Елена Анатольевна написала в Трибуне о том, как она провела отпуск. Материал взорвал аудиторию «Клерка»: 355 комментариев, 30 лайков, 9000 просмотров. Читайте: Сочинение на тему: «Как я провел отпуск».

Главный редактор Евгений Тимин выступил с сухой протестной речью. Бравым голосом рассказал, что редакция с метриками не справляется. Обратил внимание всех, что шеф-редактор блогов компаний Елена Балаклицкая – молодец. Подробности не объяснил

Планы на сентябрь, как бы говорят: «Мы не рабы, фигачьте сами вместе со своей Еленой Балаклицкой».

В августе в компанию вернулась Марина Снеговская на позицию Издатель.

Зоны влияния Издателя:

Редакция Маркетинг Консультации Обучение SMM PR (Медиалогия, выступления на конференциях, инфопартнерство и тп) Иллюстрации Видеоконтент Справочный блок и раздел Документы

Сентябрь будет точно интересным.

Что можно рассказать из секретного рассказа ИТ-директора Василия: мы закончили писать собственную CDP, сделали Клерк.Коллекции и новые Инструменты. Я про все новые разработки рассказывал вот здесь: Клерк.Коллекции, инструменты для бухгалтера и дизайн столов. Что мы сделали за неделю на «Клерке»

Забавный рассказ от фронта Игоря про то как устроен Клерк внутри. Делюсь секретной информацией из первых рук:

Нужно отметить, что в Краснодаре очень сильно похолодало. Все пришли в куртках. Вид из офиса:

Выступление отдела дизайна. Да, да, на Клерке теперь целый раздел.

Это Настя

Это Кирилл, графический дизайн, работает всего месяц

И арт-директор Михаил с очень красивой презентацией

Компания растет, людей новых очень много, планы амбициозные.

Да, совсем ничего не сказал про ремонт.

Мы врезали окна в темных местах офиса и теперь везде светло.

Подробнее про ремонт я рассказывал здесь: Идеальный кабинет бухгалтерии, столы и суперкресла для программистов

Встретимся через месяц.