Учет строительства в бухгалтерии Клерка за третий квартал 2022

Уложили дерево на втором этаже в новом минилофте. Теперь там можно ходить.

Напомню как должно получиться в итоге.

А еще почти закончили бухгалтерию и стратегический коридор.

Бухгалтерия

При утеплении стен обнаружили кирпичную кладку. Решили ее сохранить. Люблю лофт.

Будет вот так. Ну то есть примерно вот так. Скорее всего кирпичную кладку оставим

Коридор

Узкий коридор между бухгалтерий и остальным миром практически готов. Грязные работы закончились, начинается созидание.

С небольшими изменениями будет вот так.

А вот нашел старую фотку как было в июне, когда мы стартовали ремонт

Совсем скоро здесь будет красиво и удобно. Надеюсь закончим ремонт раньше, чем начнется ядерный постапокалипсис.

Как это было: