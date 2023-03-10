Открытие февраля: сила продуктовой команды в продактах. Клерк.Встреча в марте 2023 года

В начале месяца мы проводим Клерк.Встречу: строим планы на март и подводим итоги февраля. Не выполнили план на 50%. Думаем теперь в чем проблема. Переоценка свои собственных сил или эффективности. В офисе собралось 51 человек и еще 40 человек удаленно.

Но сначала я вам расскажу про интересную задачу которую мы сейчас решаем в команде. Клерк состоит из множества продуктов и проектов. Вот посмотрите продуктовую линейку, разделенные на B2B-сегмент, B2C-сегмент, СМИ, и социальная сеть (все что связанное с аудиторией и ее поведением).

Раньше за создание продуктов отвечал я, и я же отвечал за метрики - деньги. Когда команда стала расти, то за создание продуктов стала отвечать ит-команда, а за деньги, если кратко: руководители отдела продаж. Но когда продуктов стало появляться множество стало понятно, что этот принцип неправильный.

От создания продукта до достижения метрик должна отвечать отдельная продуктовая команда. Которая может заказывать разработку у ИТ-команды, привлекает маркетинг и контролирует продажи.

Продакт-менеджер — это стратег, который руководит планированием, разработкой и запуском продукта или услуги. А ещё он креативщик, который придумывает новые продукты и функции, продолжает работать над продуктом после его появления на рынке. И отвечает за метрики

В начале года мы поняли, что для того чтобы эффективно управлять нашими продуктами и проектами нам нужно строить в Клерке продуктовые команды. И в феврале у нас появился сначала один продакт-менеджер, потом второй, третьему сделали оффер, ждем ответ завтра. И начинаем перестраивать процессы.

Итак, вернемся к Клерк Встрече.

Отчет от HR-департамента. +14 человек за февраль

Я не закончил еще )