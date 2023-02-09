Про магическую удаленку, вышивку, делегирование и любовь с «Клерком». Интервью с главредом Еленой Балаклицкой

– Лен, расскажи о первом дне своей работы в «Клерке». С чего все началось?

В первый день я познакомилась с Мариной Снеговской (на тот момент главредом «Клерка», сейчас – издателем – прим. редакции) и сразу почувствовала поддержку. Здорово, что новичков здесь встречают с желанием помочь в преодолении трудностей. Так что несмотря на вагон свалившейся на меня информации, мне это день запомнился, как очень счастливый.

– А теперь – немножко о первом дне на посту главреда. Страшно было?

Это было немного страшно – очень много новой информации, разных активностей в которые надо вникать, множество разных отчетов, табличек (хорошо, что я их люблю). Но с другой стороны, волнующе и интересно. Работая бухгалтером, иногда можно впасть в стагнацию и вообще перестать понимать, кто ты, зачем ты это делаешь. И далеко не всегда есть перспективы карьерного роста.

А в «Клерке» есть все – и интересные задачи, и конкуренция в коллективе (в хорошем смысле), и ты ясно понимаешь, для чего вся эта работа.

– Почему когда-то ты выбрала именно «Клерк»? Я знаю, что ты писала и для других изданий, как получилось попасть именно сюда?

Мне предложила попробовать свои силы Наталья Петрова (редактор новостей, эксперт и автор многих статей на «Клерке»- прим. редакции) – писать для «Клерка» статьи о бухучете и налогах. В качестве рекомендации выступили моя колонка на другом сайте, тоже бухгалтерской тематики и, конечно, опыт практической работы бухгалтером. К счастью, я не разочаровала главреда и со мной стали работать на постоянной основе. Вот так все началось.

– Работать в СМИ в наше время – непростая история. То РКН, то суды, то недовольные герои материалов, то бесконечные дедлайны. Тебе не страшно?

Страха точно нет, но есть ощущение ответственности. Каждый день на почту «Клерка» приходят сотни писем, пользователи пишут несколько сотен комментариев, клиенты присылают сообщения в десятки чатов. И в этом потоке важно не упустить чего-то критичного. Но это нормальная работа для главного редактора.

– Каких качеств от тебя потребовала новая должность? А бухгалтерская журналистика вообще?

В первую очередь четкой организации рабочего дня, тайм-менеджмента. Но я уже сказала – не всегда получается идти по намеченному плану, поэтому пока я над собой работаю. Еще нужно быть начальником, руководить большим коллективом, вовремя похвалить или поругать. Последнее мне дается с трудом, но и тут стараюсь совершенствоваться, читать литературу по психологии и управлению.

– Как тебе самой работается на удаленке?

Комфортно. Я немного интроверт, поэтому мне уютно работать, находясь физически на удалении от других людей, но в то же время много общаться. Необычный такой интроверт.

– А управлять удаленной командой сложно? Почему?

Мне кажется, наоборот – работать на удаленке очень классно. Можно общаться с теми, кто живет за тысячи километров и в то же время делать одно большое общее дело. Настоящая магия!

Трудности, конечно, тоже есть. Например, у нас много совещаний, иногда к вечеру охрипнешь, потому что с 9 до 18 часов постоянно пришлось говорить по видеосвязи или по телефону. Нужно контролировать огромный поток задач. Поэтому приходится делать много интерактивных таблиц – работаем в Битрикс24, в google-docs, в Яндекс.Документах. Таблички, таблички, таблички...

Чтобы не зарыться в текучке, важно делегировать задачи и доверять тем, с кем работаешь. А еще правильно распределять рабочее время и вести заметки (опыт показал, что для этого хорошо подходят разные планировщики, которые можно синхронизировать в т.ч. с телефоном, вроде TodoList или Google Keep). Последнее, правда, мне не всегда удается – борюсь с собой.

– Самый сложный созвон в твоей жизни. Помнишь такой?

Это была беседа с представителями компании – клиента «Клерка». Сложный, потому что команда была – сплошь очень креативные, молодые ребята, которые сыпали какими-то специфическими терминами. Буквально в онлайн-режиме приходилось некоторые из них гуглить, чтобы понимать, о чем идет речь. С другой стороны это тоже опыт – узнаешь что-то новое и нужное в работе. Потом уже общаешься на одном языке с клиентом и с лету понимаешь, что он имеет в виду.

– Выбери пожалуйста: работать дома, когда ремонт, или в шумном офисе?

У меня был опыт работы в обоих вариантах и я выбираю – дома с ремонтом. Дома всегда найдется уголок, где можно устроиться с комфортом, даже если за стенкой гремит перфоратор.

– Еще один вопрос на выбор: быть строгим или справедливым редактором? Почему?

А это не взаимозаменяемые понятия. Можно быть строгим, но при этом справедливым – одно другому не мешает. Ведь строгий – не значит грубый или злой, скорее – требовательный.

– Многие мечтают отдохнуть в Карелии, а ты там живешь. Расскажи о родных местах немножко. Что любишь больше всего?

Я очень люблю Петрозаводск. Город возможно и не выглядит таким же изящным, как Санкт-Петербург и таким роскошным, как Москва, но это моя родная столица. У нас есть свои интересные места, например, ресторан-музей, где подают необычные блюда, но с карельским колоритом и из местных продуктов. Из таких блюд – рожок с грибной икрой, калитки с морошкой, чай из карельских трав с медом. И тут же можно познакомиться с историей, посмотреть работы художников Карелии.

Самые известные достопримечательности – это остров Кижи и горный парк Рускеала, где я...не была ни разу! Стыдно признаться, но Кижи меня не притягивают, может, потому что мы то поколение, которое много времени проводило с бабушками в деревне. И для нас деревянные дома, старая архитектура – это не что-то необычное. А вот в Рускеалу все время что-то мешает съездить, надеюсь исправить это.

Кстати, недавно узнала, что в Карелии появился очень крутой зоопарк, где есть даже львы. Животные живут очень свободно, для них созданы хорошие условия, максимально близкие к естественным природным, зоопарк занимает 30 гектаров. Теперь очень хочу там побывать вместе с семьей.

– Лучший способ отдохнуть для тебя – это...

Заняться тем, что нравится, чем-то для души, для себя. Люблю читать книги в жанре фэнтези, ужасы, хорошие детективы. Целая полка свежекупленных книг ждет, когда я наконец их прочитаю.

Увлекаюсь вышивкой, сейчас начала вышивать небольшую работу – символ года, кролика. Люблю компьютерные игры, но на них времени совсем почти нет. Вот стала перепроходить The Elder Scrolls IV: Oblivion – почти бесконечный мир, квесты. Основная миссия на потом – интереснее просто исследовать локации и выполнять задания персонажей.

В общем, было бы свободное время – а занять его я сумею.

– Топ твоих самых любимых мест в России. А в родном городе?

В Петрозаводске я люблю набережную. Приятно сидеть на скамейке и смотреть на воду, на парусники – летом или гулять, рассматривая ледяные скульптуры и катающихся на санях или виндсерфе зимой.

Второй мой любимый город – Питер. Там чувствую себя как дома, может потому что и там тоже много воды, рядом с ней мне спокойно. Хотела бы увидеть Москву и Краснодар, конечно. В этих городах живут многие коллеги с «Клерка», здорово было бы встретиться вживую. В планах и другие города – Казань, Нижний Новгород, Вологда.

– Назови свою работу и жизнь вот сейчас, сегодня, одним словом.

Драйв. Это точно слово «драйв»!