Расходы по займу банкроту, НДС при бездоговорном потреблении, НДФЛ по выплатам за вредность в обзоре налоговых споров

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за февраль 2022
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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
- НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии - Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369
Отказные определения судей Верховного Суда
- Необоснованность расходов по займу банкроту - Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685
- НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг - Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407
- НДФЛ по компенсации за вредные условия труда
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