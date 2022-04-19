Расходы по займу банкроту, НДС при бездоговорном потреблении, НДФЛ по выплатам за вредность в обзоре налоговых споров

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за февраль 2022

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за февраль 2022

Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии - Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Необоснованность расходов по займу банкроту - Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685
  • НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг - Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407
  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда

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Юзвак Максим
Юзвак Максим