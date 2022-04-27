Вычет по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости

Рассматривается порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости (Письмо Минфина от 10 марта 2022 г. № 03-04-05/17 219)
Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка
Рассматривается порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости
Рассматривается порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже нескольких объектов недвижимости (Письмо Минфина от 10 марта 2022 г. № 03-04-05/17 219)
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка