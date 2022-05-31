Усиление административной ответственности за вождение без прав

Рассматривается предложение по установлению штрафа за вождение лицами, лишенными прав (Законопроект № 130415-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партий Единая Россия, ЛДПР, Новые люди, КПРФ, Справедливая Россия

Депутаты Государственной Думы И.А.Яровая, Д.Ф.Вяткин, Я.Е.Нилов, И.А.Панькина, Д.А.Певцов, Ю.П.Синельщиков, Н.В.Новичков

Содержание предложения

Согласно законопроекту повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 г. возросло почти на 15 %.

Материалы к законопроекту

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