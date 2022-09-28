Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России (Письмо Минфина от 14 сентября 2022 г. № 03-04-07/88983).
НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума
Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России.