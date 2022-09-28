Подотчет, командировки

НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума

Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России.

Версия для печати

Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России (Письмо Минфина от 14 сентября 2022 г. № 03-04-07/88983).

Материалы по НДФЛ

  • ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 — ссылка
  • Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 — ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

ЕАЭС

Как вести бизнес с Казахстаном

Многие компании сегодня в поисках новых рынков заключают договоры с компаниями из Казахстана. Поговорим сегодня о том, как правильно отрегулировать договорные отношения, как отчитаться и заплатить НДС по таким сделкам.

Как вести бизнес с Казахстаном

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума

Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России.

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году

В этой статье мы рассмотрим, что изменится в работе с маркировкой для упакованной воды, более подробно разобрав будущие изменения, а также поговорим о положительных результатах и для чего маркировка нужна.

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году
Самозанятые

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег

Перед начинающим бизнесменом встает вопрос, какой налоговый статус выбрать, чтобы легально вести свое небольшое дело. Правильность выбора зависит от четкого понимания и планирования бизнес-процессов, а также нюансов работы в определенном статусе и применяемой системе налогообложения.

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег
Читать еще