Повышение вычетов по НДФЛ при приобретении жилья
Рассматриваются перспективы повышения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при приобретении жилья.
Рассматриваются перспективы повышения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при приобретении жилья.
Публичная оферта – удобный способ заключения договоров в случае дистанционного предоставления услуг. Расскажем, что такое публичная оферта и какие нюансы учесть онлайн-школам при ее составлении и размещении.
Многие бухгалтеры сейчас получают от ИФНС информационные сообщения о состоянии расчетов с бюджетом. Дело в том, что налоговики проводят кампанию по ознакомлению налогоплательщиков с остатками по налоговым платежам.
В подпункте 3 пункта 3 статьи 220 НК прописан список расходов, которые включают в состав фактических при покупке и строительстве дома в целях имущественного вычета. Этот список применяют как при покупке дома, так и при его продаже.
Рассматриваются перспективы повышения имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при приобретении жилья.
С 2023 года после объединения ПФР и ФСС поменяются сведения о трудовой деятельности, которые можно получить у работодателя (форма СТД-Р) и в ПФР (форма СТД-ПФР).
Строим, используем, ломаем.
Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.
Небольшое полезное видео по госзакупкам.
Начальник требует с бухгалтера сделать корректировку, якобы в течение года неправильно пробивали чеки, а по некоторым продажам сделали возврат. Подправить нужно около 50 чеков. Как на такое смотрит налоговая?
В Чувашии и Волгоградской области появятся особые экономические зоны «Новочебоксарск» и «Химпром». Постановления об этом подписал Михаил Мишустин.