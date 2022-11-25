ПСН

Патент по перевозке грузов

Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при перевозке грузов.

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Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при перевозке грузов (Письмо Минфина от 3 ноября 2022 г. № 03-11-11/107417).

Материалы по Патенту

ТОП-10 разъяснений Минфина по ПСН за 2021 – ссылка

Обзор разъяснений Минфина по ПСН за 2021 – ссылка

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