Патент по перевозке грузов
Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при перевозке грузов.
Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при перевозке грузов.
Новые подходы в контрольной работе и качественный анализ данных помогли за прошедшие 10 месяцев на 27% снизить количество запрашиваемых у компаний документов вне рамок выездных проверок.
Разберемся, какие нарушения не позволят вам получить вычет НДС и как грамотно сэкономить налог.
Для налога на имущество за квартиру важно, на чье имя она зарегистрирована в ЕГРН. Налоговики смотрят только на это. Нормы Семейного кодекса об общем имуществе супругов они игнорируют. Из-за этого люди платят повышенный налог.
Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при перевозке грузов.
Чтобы получить деньги из-за рубежа, клиент обращается к посреднику в ТГ-канал. После этого посредник принимает от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. А потом постепенно выводит для заказчика.
Эта осень для бухгалтеров — время подготовиться к серьезным изменениям, о которых уже много писали, но понятнее от этого не стало. Если вам нужна практическая помощь, подключайтесь к онлайн-конференции Контур.Школы «Итоги‑2022. Перспективы‑2023. Новое в учете. Сдача годовой отчетности».
Стратегия торговли «Черный лебедь».
Продолжаю следить за новыми выпусками облигаций, и у нас тут появился паровозик, который смог! Синара-ТМ предлагает новый, уже третий выпуск бондов с отличной доходностью.
Что будет, если у ООО или ИП прописано много ОКВЭДов в ЕГРЮЛ?
Медицинская организация может применять ставку налога на прибыль 0%, если в штате есть не менее 15 человек, а количество медиков с сертификатами (аккредитацией) – не менее 50%. При расчете этой численности учитывают и мобилизованных.