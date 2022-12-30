Налог на прибыль

Учет списанной кредиторской задолженности субъектом игорного бизнеса

Разбираем налоговые последствия списания кредиторской задолженности плательщиком налога на игорный бизнес.

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Рассматриваются налоговые последствия списания кредиторской задолженности плательщиком налога на игорный бизнес (Письмо ФНС от 20 декабря 2022 г. № СД-4-3/17246@) - ссылка

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